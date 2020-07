Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","id":"20200716_trafik_dohanybolt_lazar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c74ea-d1ce-4a4c-9a8c-476ab7a1f2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_trafik_dohanybolt_lazar","timestamp":"2020. július. 16. 13:50","title":"A kormány felülírta Lázárt, megmenekülnek a bezárásra ítélt trafikok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eredeti terv az volt, hogy hamarosan az utolsó fázisba léphet a járvány miatti korlátozások lazítása, de most újra nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy hamarosan az utolsó fázisba léphet a járvány miatti korlátozások lazítása, de most újra...","id":"20200715_Belgium_korlatozasok_enyhites_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c8e835-a5d4-4968-a19a-61df4cc3001d","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Belgium_korlatozasok_enyhites_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 17:10","title":"Belgiumban félbehagyják a járványügyi korlátozások enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146477f7-022b-47d8-917d-edf27c6e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis okoskodással megoldható, hogy a kedvenc GIF-ünk legyen a Chrome böngésző üres lapjának háttérképe.","shortLead":"Egy kis okoskodással megoldható, hogy a kedvenc GIF-ünk legyen a Chrome böngésző üres lapjának háttérképe.","id":"20200715_google_chrome_bongeszolap_gif_elhelyezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146477f7-022b-47d8-917d-edf27c6e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b7279a-c356-4b7b-b3be-5639b1ee50d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_chrome_bongeszolap_gif_elhelyezese","timestamp":"2020. július. 15. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Mutatunk egy trükköt, amitől látványosabb lesz a böngészőlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bff67-cbaa-48d2-b0e8-258104d83d77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ariya ötféle változatban lesz rendelhető majd, akár 500 kilométeres hatótávval. A márka szerint ez a Nissan új korszakának nyitánya. ","shortLead":"Az Ariya ötféle változatban lesz rendelhető majd, akár 500 kilométeres hatótávval. A márka szerint ez a Nissan új...","id":"20200715_Itt_a_Qashqai_elektromos_valtozata_a_Nissan_Ariya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bff67-cbaa-48d2-b0e8-258104d83d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0542d-4116-4294-aa8f-6660605bbf4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Itt_a_Qashqai_elektromos_valtozata_a_Nissan_Ariya","timestamp":"2020. július. 15. 08:59","title":"Megérkezett a Nissan első elektromos SUV-ja, az Ariya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye miatt, de azért nem lesz könnyű megfelelni az előírásoknak.","shortLead":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye...","id":"20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb4db30-4c2d-4edb-b366-2c842d5c594c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","timestamp":"2020. július. 16. 13:21","title":"A Red Bull szerint kemény lesz betartani a hungaroringi karanténszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","shortLead":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","id":"20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3bec2-6fe2-4d21-893e-20a91b6148fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","timestamp":"2020. július. 15. 10:37","title":"Klipet forgatott a Burger King a tehenek szellentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]