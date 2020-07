Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes tender esetén 2021 tavaszán indulhat és 2023-ban érhet véget a munka.","shortLead":"Eredményes tender esetén 2021 tavaszán indulhat és 2023-ban érhet véget a munka.","id":"20200724_bkk_lanchid_felujitasa_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fbd2e2-fba7-4470-bc3e-3836cf69b53a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_bkk_lanchid_felujitasa_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 24. 18:52","title":"BKK: Jön a Lánchíd-tender, tavasszal indulhat a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","shortLead":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","id":"20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f7462e-37d5-4d03-aa7f-b46f2d0b2501","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","timestamp":"2020. július. 25. 11:50","title":"Dobrev Klára: Az Indexért is küzdünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","shortLead":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","id":"20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9834d33-d7ae-4bb2-8a0b-9e1eaedeebca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","timestamp":"2020. július. 25. 19:39","title":"Távozó indexesek: Egyelőre senki se kezdjen pénzgyűjtésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést folytat.","shortLead":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést...","id":"20200724_Buntetes_GVH_Aegon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d8fd9-b86f-4970-a010-aa5980e76373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Buntetes_GVH_Aegon","timestamp":"2020. július. 24. 10:18","title":"Közel tízmillió forintra büntették az Aegon pénztárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról beszélhetünk.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról...","id":"20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a0b9a7-e5ff-4334-a166-b0b8e5376fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","timestamp":"2020. július. 25. 12:03","title":"Kétképernyős laptoppal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába. Ezt tette nemrég is, a harmadik alkalommal, a CNN pedig kigyűjtött 32 groteszk beszólást.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába...","id":"20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3a86ab-ac76-4476-8466-fb2592b5aab5","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","timestamp":"2020. július. 25. 17:33","title":"Trump legbizarrabb mondatai – a CNN szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]