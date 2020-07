Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Új céget alapított a milliárdos Polony István, aki hat évvel ezelőtt az ismeretlenségből lett az energetikában jó nevű Olajterv-csoport egyik tulajdonosa.

\r

Új céget alapított a milliárdos Polony István, aki hat évvel ezelőtt az ismeretlenségből lett az energetikában jó nevű Olajterv-csoport egyik tulajdonosa. 2020. július. 25. 08:45 Üdítőgyártó pattant ki Csányi környezetéből

Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén. 2020. július. 25. 08:19 Ma lesz a járvány utáni első futóverseny Budapesten

Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett. Volt, ahol 16 centi eső esett. 2020. július. 26. 20:20 Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére

Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott tüntetésen. Uj Péter szerint biztos lett volna olyan főszerkesztő, aki elárulja a csapatot, de Dull Szabolcs nem ilyen volt. Pándi Balázs újságíró arról beszélt, nem gondolta, hogy ilyen hamar fel kell mondaniuk, Fábián Tamás azt mondta, a főszerkesztő kirúgása egyértelmű vörös vonal volt számára. Több ezren tüntettek este a szabad Index és a sajtószabadság mellett a Momentum, a Jobbik és a DK szervezte tüntetésen. Videó. Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott tüntetésen. Uj Péter szerint biztos lett volna olyan főszerkesztő, aki elárulja a csapatot, de Dull Szabolcs nem ilyen volt. Pándi Balázs újságíró arról beszélt, nem gondolta, hogy ilyen hamar fel kell mondaniuk, Fábián Tamás azt mondta, a főszerkesztő kirúgása egyértelmű vörös vonal volt számára. Több ezren tüntettek este a szabad Index és a sajtószabadság mellett a Momentum, a Jobbik és a DK szervezte tüntetésen. Videó. 2020. július. 25. 07:05 Index: "Szerettük volna addig húzni, amíg lehet, és elmenni a falig" - videó

Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. 2020. július. 25. 19:58 Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón

Több megyében másodfokú riasztást adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2020. július. 26. 15:35 Felhőszakadás és zivatarveszély miatt adott ki riasztást az OMSZ

Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén. 2020. július. 26. 16:41 Belharc a varsói kormányban a "gender-ideológia" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét

A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani. 2020. július. 26. 17:42 Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen