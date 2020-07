Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt napon, ezren kerültek házi karanténba.","shortLead":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt...","id":"20200727_koronavirus_napi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a2557-35a1-4360-a7cf-65953bf4e14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_koronavirus_napi","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Tizenhárom új koronavírus-fertőzött, újabb ezer ember házi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják nappal a gyorséttermek televíziós reklámjait is.","shortLead":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják...","id":"20200727_brit_elhizas_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb969c50-19f4-4695-be82-8c1c9b0271a4","keywords":null,"link":"/elet/20200727_brit_elhizas_akcioterv","timestamp":"2020. július. 27. 12:12","title":"Biciklizést is „felírhatnak” hamarosan a brit háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","shortLead":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","id":"20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a649e27-1a23-49d4-89f8-1f2d667afb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","timestamp":"2020. július. 28. 05:27","title":"Tovább drágulhat a liszt az esős idő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor botrányának értékeléséhez is.","shortLead":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet...","id":"20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2ed0e-f3c7-4c89-b6e0-d7b7edc2c6d3","keywords":null,"link":"/360/20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","timestamp":"2020. július. 27. 15:00","title":"A pedofilok agyába próbálnak belelátni a tudósok, részeredményeik már vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik bejegyzése, amelyben arról írnak, milyen jövőt szánnak a cég irodai programcsomagjának, az Office-nak.","shortLead":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik...","id":"20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2596894-b52f-4948-beda-76430536c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","timestamp":"2020. július. 27. 10:33","title":"Megváltozik az Office, megmutatta a Microsoft, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","shortLead":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","id":"202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c54efb-9710-4388-bf53-b61927d3cf4d","keywords":null,"link":"/360/202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","timestamp":"2020. július. 27. 12:00","title":"Szcientológiában és vitaminokban utazik az egészségipari nagyvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint amit megszokhattunk az amerikai gyártótól.","shortLead":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint...","id":"20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8ec94a-dc5e-4b62-b5a0-3f6d02845837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2020. július. 27. 12:03","title":"Az Apple csodaszemüvege állítólag bármilyen felületből érintőkijelzőt csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]