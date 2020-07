Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt engedélyezték is a rendkívüli helyzet miatt. Hamarosan felszállnak a repülők, bár az uniós szabályok az idei évtől a vegyszerek jó részét betiltották.","shortLead":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt...","id":"20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a328cd-4daa-44d7-bc24-d2f8a49cb6b6","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Mégis bevetik a szúnyogok ellen a légi vegyszeres gyérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak, esetleg alapműveknek.","shortLead":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak...","id":"20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747b25-75cf-40de-a0e4-9f374ae37333","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2020. július. 22. 10:35","title":"A nyíregyházi könyvtárnak ajándékozza 4000 kötetes gyűjteményét Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","id":"20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ebc6a0-3308-46c1-a9cc-db29a4bc0376","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","timestamp":"2020. július. 22. 09:11","title":"Hosszú Katinka: Kegyetlen vagyok önmagammal és elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközit tartanak.","shortLead":"Időközit tartanak.","id":"20200722_bogdan_laszlo_cserdi_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c4e1b-c035-4297-8f35-8da471f5f31b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_bogdan_laszlo_cserdi_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. július. 22. 07:42","title":"Októberben választják meg az elhunyt Bogdán László utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071f0ccf-3148-4346-81a7-a6910fdd455d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középületek kategóriájában arany, az örökségvédelem kategóriában pedig ezüst nívódíjat kapott az építmény.","shortLead":"A középületek kategóriájában arany, az örökségvédelem kategóriában pedig ezüst nívódíjat kapott az építmény.","id":"20200722_gul_baba_turbeje_nivodij_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=071f0ccf-3148-4346-81a7-a6910fdd455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cbff93-8fe4-4105-b824-a56e88435f66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_gul_baba_turbeje_nivodij_magyar_kormany","timestamp":"2020. július. 22. 13:31","title":"Díjakat kapott a Gül Baba türbéje, a kormány \"kiemelkedő turisztikai attrakciója\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem jelentek meg. ","shortLead":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem...","id":"20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bdfda-234a-4810-aad2-04037c63cdb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","timestamp":"2020. július. 22. 12:15","title":"Megtalálták az első, tengerfenékből eredő metánszivárgást a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell felszámolnia. ","shortLead":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell...","id":"20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2c13c5-6c52-4af5-a33c-730648f43a69","keywords":null,"link":"/360/20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","timestamp":"2020. július. 21. 07:29","title":"Hiú ábránd, hogy a pandémia végez a demagógiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]