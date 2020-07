Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva kapott meg, úgy számol, hogy az eddig kommunikált vételár négyszerese is elmehetett.","shortLead":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva...","id":"20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32907bb-7c82-4305-8be4-a93aebe0abbd","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2020. július. 28. 06:49","title":"MSZP: Négyszer annyi közpénz ment el a Mátrai Erőmű megvásárlására, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","shortLead":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","id":"20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b106e1-efa2-4367-b1a7-e1834f9b0cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 27. 19:10","title":"Baleset történt Rogán Cecília esküvője után, egy volt teniszező súlyos sérülésekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az iskolaőrökről szóló törvény megnyitja a lehetőséget azelőtt, hogy gyerekek ellen büntetőeljárás induljon. Egyes filmekre még nem engednék be őket, de dutyiba már mehetnek.","shortLead":"Az iskolaőrökről szóló törvény megnyitja a lehetőséget azelőtt, hogy gyerekek ellen büntetőeljárás induljon. Egyes...","id":"20200727_Gyerekek_sittre_vagva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f55ba37-dfd4-474c-b4e4-4a27f3c7a74f","keywords":null,"link":"/360/20200727_Gyerekek_sittre_vagva","timestamp":"2020. július. 27. 11:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: Gyerekek sittre vágva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem igazán hordunk már maszkot, és távolságot sem tartunk az infektológus szerint. Ez pedig gond. \"Nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak\".","shortLead":"Nem igazán hordunk már maszkot, és távolságot sem tartunk az infektológus szerint. Ez pedig gond. \"Nem a maszkhasználat...","id":"20200728_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e375e616-9e08-48d3-9967-bf1f63702004","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 28. 18:50","title":"Szlávik: Lazul a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","shortLead":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","id":"20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d2792b-f115-4865-ab1e-098b1adfa119","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","timestamp":"2020. július. 29. 04:24","title":"Jön egy új típus a Mercedestől, a T-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","shortLead":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","id":"20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8138c0-da9f-4081-b7ce-e16596e706f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","timestamp":"2020. július. 27. 15:23","title":"Csökken az üzemanyag ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]