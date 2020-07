Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik táborozó közeli hozzátartozója kapta el a vírust.","shortLead":"Az egyik táborozó közeli hozzátartozója kapta el a vírust.","id":"20200728_gyerektabor_budapest_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b349f8-faff-4b59-8560-d41e5f8161c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_gyerektabor_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 16:28","title":"Koronavírus-fertőzés miatt töröltek egy budapesti gyermektábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói képviselőnek is odaveszett mindene. A hvg.hu-nak elmesélte, hogyan mentették az embereket szombat éjjel, de kiderült az is, az egyik kisgyereke azóta nem tud elaludni a sokkhatástól. ","shortLead":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói...","id":"20200728_arviz_zala_somogy_liszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6345e691-569c-4fa8-b80e-102b3f8f78c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_arviz_zala_somogy_liszo","timestamp":"2020. július. 28. 19:22","title":"\"Hagyjuk a francba, meneküljünk!\" – Egy képviselő házát is elöntötte az árvíz Liszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész büszkén pózol új útlevelével. ","shortLead":"A színész büszkén pózol új útlevelével. ","id":"20200727_Tom_Hanks_gorog_allampolgar_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960802cb-9e9f-4644-b844-c2c76dde1d00","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Tom_Hanks_gorog_allampolgar_lett","timestamp":"2020. július. 27. 16:30","title":"Tom Hanks görög állampolgár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 29. 11:30","title":"Egy hely, ahová most is nyugodtan viheti a családját vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy és fél milliárd dollár tűnt el a malajziai fejlesztési alapból, a vádak szerint az összeg egy része a kormányfő családtagjainál landolhatott. ","shortLead":"Négy és fél milliárd dollár tűnt el a malajziai fejlesztési alapból, a vádak szerint az összeg egy része a kormányfő...","id":"20200728_Bortonbe_kerulhet_a_volt_malaj_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7dbed0-fc57-4f6d-9224-e475378a6931","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_Bortonbe_kerulhet_a_volt_malaj_miniszterelnok","timestamp":"2020. július. 28. 14:10","title":"Börtönbe kerülhet a volt maláj miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","id":"20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee38c4de-a34f-43ea-a2df-1384f75ec285","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 28. 17:38","title":"Luxemburgi járványügyi szakértő: Ez már a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]