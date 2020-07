Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói képviselőnek is odaveszett mindene. A hvg.hu-nak elmesélte, hogyan mentették az embereket szombat éjjel, de kiderült az is, az egyik kisgyereke azóta nem tud elaludni a sokkhatástól. ","shortLead":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói...","id":"20200728_arviz_zala_somogy_liszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6345e691-569c-4fa8-b80e-102b3f8f78c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_arviz_zala_somogy_liszo","timestamp":"2020. július. 28. 19:22","title":"\"Hagyjuk a francba, meneküljünk!\" – Egy képviselő házát is elöntötte az árvíz Liszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fdff9-0ab1-4485-b5bd-d96051683245","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hivatalos adatok szerint hetente több mint négy aktivistát gyilkoltak meg 2019-ben. A valós szám ráadásul sokkal nagyobb lehet.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint hetente több mint négy aktivistát gyilkoltak meg 2019-ben. A valós szám ráadásul sokkal...","id":"20200729_Evrol_evre_egyre_tobb_kornyezetvedelmi_aktivistat_olnek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383fdff9-0ab1-4485-b5bd-d96051683245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40317a-0ddb-48a3-9dfc-dd9f314fa7c3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Evrol_evre_egyre_tobb_kornyezetvedelmi_aktivistat_olnek_meg","timestamp":"2020. július. 29. 17:32","title":"Évről évre egyre több környezetvédelmi aktivistát ölnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem sikerült nyélbe ütni a kikötőterület-vásárlást, mindenesetre a kikötői projektcég már bérel egy irodát Triesztben, ami kereskedőháznak is épp ideálisnak tűnik.","shortLead":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem...","id":"20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17350c8f-e6f2-46c5-8a39-bfbddcfb30a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","timestamp":"2020. július. 28. 16:20","title":"Folytatódik a magyar tengeri hódítás: a trieszti kikötőhöz kereskedőház is dukál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé bámulva egyszer csak rájönni mindenre? Ismerős érzés?","shortLead":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé...","id":"20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d6c9d-36e4-44e9-a855-fb81c1cf18bc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","timestamp":"2020. július. 29. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha nem jön az ihlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna minisorozatot készít a jelenleg is íródó könyvből.","shortLead":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna...","id":"20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead8d24a-42e3-4d19-92b7-5c3dea55fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:03","title":"Sorozatot készít az HBO a koronavírus-vakcina lázas kutatómunkájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]