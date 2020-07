Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","shortLead":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","id":"20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a573268-b9e4-4ae6-8fb0-9626dd376d1a","keywords":null,"link":"/elet/20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","timestamp":"2020. július. 28. 11:27","title":"drMáriás találkozott híres modelljével, Győrfi Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy programjából. Az eredmény az lett, hogy összesen 16 hotel tulajdonosának utaltak 43,4 milliárd forintot. És ebben a panzió-, illetve a kikötőfelújításra odaítélt állami milliárdok még benne sincsenek.","shortLead":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség...","id":"20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e9f262-5b20-4559-9a79-4209a66965e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","timestamp":"2020. július. 29. 14:00","title":"Térképre raktuk, hogyan vándoroltak az állami milliárdok a NER-hez a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","shortLead":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","id":"20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a72c96-55d3-4d47-9dca-d231b2ac86b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","timestamp":"2020. július. 29. 19:33","title":"Már közel 600 ezer forint egy átlagos karambol kárértéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak hegyiversenyre készül.","shortLead":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak...","id":"20200729_Verseny_Tesla_Model_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4494d17b-ef1a-4cf3-8c07-5dd82bf4aabc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Verseny_Tesla_Model_3","timestamp":"2020. július. 29. 09:12","title":"Nem kell sok, hogy egy Tesla Model 3-ból is nagyon gyors versenyautó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9fb6f7-09a9-4590-8bd5-18674099f43e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi elnökség többmilliárdos tartozást halmozott fel.","shortLead":"A korábbi elnökség többmilliárdos tartozást halmozott fel.","id":"20200729_markovits_laszlo_magyar_teniszszivetseg_lazar_janos_szucs_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9fb6f7-09a9-4590-8bd5-18674099f43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e14075f-eb4e-4ac2-819e-674081513cde","keywords":null,"link":"/sport/20200729_markovits_laszlo_magyar_teniszszivetseg_lazar_janos_szucs_lajos","timestamp":"2020. július. 29. 18:11","title":"Hajszálra van a felszámolástól a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]