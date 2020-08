Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","shortLead":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","id":"20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00b0f4d-114f-47df-935c-1d44488491f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:57","title":"Belügyminisztérium: Az egyetemek rendezhetnek gólyatáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","shortLead":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","id":"20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff1d3e-f2cb-4dee-9a21-6b4c792c0578","keywords":null,"link":"/elet/20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:26","title":"Mégsem tartják meg Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91937ca-c1b3-490b-a1ac-ad92288f1c2d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jegyeket visszaváltják. Azt nem tudni, hogy a találkozót pótolják-e.","shortLead":"A jegyeket visszaváltják. Azt nem tudni, hogy a találkozót pótolják-e.","id":"20200804_Koronavirus_Ujpest_Kisvarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91937ca-c1b3-490b-a1ac-ad92288f1c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293a431-5503-45b4-8833-76069b85d3cb","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Koronavirus_Ujpest_Kisvarda","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:39","title":"Koronavírus-gyanú miatt elmaradt az Újpest Kisvárda elleni meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt héten a Marsra indult amerikai szonda egyik legfontosabb feladata előkészíteni, hogy a bolygón vett mintákat néhány év múlva a Földön is meg lehessen vizsgálni.","shortLead":"A múlt héten a Marsra indult amerikai szonda egyik legfontosabb feladata előkészíteni, hogy a bolygón vett mintákat...","id":"20200803_mars_marsjaro_perseverance_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7bdaaa-b511-483b-89a9-a9821be46a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_mars_marsjaro_perseverance_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:03","title":"A Földön vizsgálhatják meg a Marsról származó mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk egy részletet, esetleg átpörgessünk érdektelenebb jeleneteket. Ebben az ügyben lép előre az androidos Netflix alkalmazás.","shortLead":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk...","id":"20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e73c5a-1aa6-4b63-be3a-14afe565f599","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:03","title":"Androidon netflixezik? Hamarosan kap egy régen várt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban kettős mércéről beszélt.","shortLead":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban...","id":"20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46cff8-6f04-46b4-8265-09c91554c57e","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:06","title":"Debrecenben is lesznek 500 fősnél nagyobb koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","shortLead":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","id":"20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66631088-f0b3-4339-8fca-50596718ec5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:27","title":"Karddal ment a házhoz, mert megharagudott egy Facebook-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]