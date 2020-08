Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat a borjára veszélyesnek ítélte a velük úszó turistákat, ezért igyekezett távol tartani őket. A kaland két nő számára csaknem végzetesnek bizonyult.","shortLead":"Az állat a borjára veszélyesnek ítélte a velük úszó turistákat, ezért igyekezett távol tartani őket. A kaland két nő...","id":"20200804_hossuszarnyu_balna_ausztralia_uszas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc886f-b1d9-4a2d-9d09-6d8810a37a3a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_hossuszarnyu_balna_ausztralia_uszas_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:27","title":"Kis híján halálra zúzott két embert egy hosszúszárnyú bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesítette a hackerek követeléseit a CWT nevű amerikai utazási iroda, amely egy átfogó zsarolóvírus-támadás (ransomware) áldozata lett – tudta meg a Reuters.","shortLead":"Teljesítette a hackerek követeléseit a CWT nevű amerikai utazási iroda, amely egy átfogó zsarolóvírus-támadás...","id":"20200803_cwt_utazasi_iroda_zsarolovirus_ragnar_locker_valtsagdij_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5c7b1-7748-4d5e-a96d-75cbfe4ae83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_cwt_utazasi_iroda_zsarolovirus_ragnar_locker_valtsagdij_hackertamadas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:04","title":"1,3 milliárdos váltságdíjat fizetett egy amerikai utazási iroda, miután 30 ezer gépét zárolták zsarolóvírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint nagyon erős szél és nagy szemű jég is várható.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint...","id":"20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d70071-dfa3-4139-9e63-dc04315eb637","keywords":null,"link":"/elet/20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:15","title":"Narancs riasztást adtak ki a várható ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]