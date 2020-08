Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","shortLead":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","id":"20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f07cb-8c39-44d4-8b59-13588923c2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:39","title":"A magyar nagykövetség épületét is megtépázta a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","shortLead":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","id":"20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b1ddac-5590-4994-b530-c033f88396eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:56","title":"Itt forgat Luke Evans, és videóban áradozik a gyönyörű Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","shortLead":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","id":"20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ef226-77ae-4f58-97a3-07f83455e256","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:45","title":"Hónapokig verte a másfél éves nevelt gyermekét egy hajmási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","shortLead":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","id":"20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b4b2d-7a19-483b-8be4-af8e2d601288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:33","title":"Videó: letarolta egy teherautó elejét a vonat Simontornyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad1c1a-3f3a-4173-8703-4720109b1074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Letisztult és ízléses lett ez a Mercedes G-osztályból faragott pickup.","shortLead":"Letisztult és ízléses lett ez a Mercedes G-osztályból faragott pickup.","id":"20200803_Letisztult_es_nagyon_izleses_ez_a_Mercedes_Gosztalybol_faragott_pickup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bad1c1a-3f3a-4173-8703-4720109b1074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa191fc6-eb33-46dc-8491-d0bb4e671f3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Letisztult_es_nagyon_izleses_ez_a_Mercedes_Gosztalybol_faragott_pickup","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:42","title":"Ritka szép, teljesen átalakított 18 éves Mercedes pickupot árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","shortLead":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","id":"20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94acc2fd-db83-465e-b6f4-ab1b8540d50d","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:13","title":"Bánsági Ildikó: A Színművészeti Egyetem ügye volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]