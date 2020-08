Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","id":"20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f318d-3043-44b6-bbe1-b9f30dcc1cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:46","title":"Pesti úti idősotthon: A főváros visszautasítja a kormányhivatal vádjait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban, több ezer sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss értesülés, amely szerint a cég dollármilliókat adott a kiberbűnözőknek, hogy visszaszerezze az adatkezelés feletti jogát.","shortLead":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss...","id":"20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f8974-2016-400e-9b1e-918aa48253d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A zsarolóvírussal megtámadott Garmin dollármilliókat fizethetett, hogy visszakapja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok megszilárdulását hozták. Ez azt is jelenti, hogy ha „most vasárnap” újra főpolgármester-választás lenne, Karácsony Gergely megismételné tavaly októberi győzelmét.","shortLead":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok...","id":"20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df37fb5-1861-4788-912b-3f897c441dd3","keywords":null,"link":"/360/20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:00","title":"Karácsonyt simán újraválasztanák, pedig megosztottak a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól. Kijelentette: a Lánchidat ezzel együtt is fel fogják újítani.","shortLead":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól...","id":"20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97094b94-6ddd-40e6-abd0-e06ed432b99f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:05","title":"Karácsony: Van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet, de állítása szerint továbbra sem akar ott bányát nyitni.","shortLead":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet...","id":"20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b1a00-3ca1-46b1-9939-b005c06543a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:45","title":"Meglepő fordulat a Paks mellé tervezett kavicsbánya ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig 1400 autót adtak el három hónap alatt.","shortLead":"Alig 1400 autót adtak el három hónap alatt.","id":"20200804_Meg_a_Ferrarinak_is_ritka_rossz_negyedeve_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a3133-3106-46c6-9239-a0ce81a4d243","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Meg_a_Ferrarinak_is_ritka_rossz_negyedeve_volt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:14","title":"Még a Ferrarinak is ritka rossz negyedéve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]