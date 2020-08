Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","shortLead":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","id":"20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da272f2d-e640-47c4-b765-3b51752f9b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:21","title":"7,1 millió forinttól indul itthon a hibrid Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","shortLead":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","id":"20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62182cf-f881-4c44-bbc3-5fc0aca3d065","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:05","title":"Egy banánevő kislány miatt kellett bocsánatot kérnie az Audinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi referenciamunkáinak figyelembevételét, a BKK mégis 10 éves referenciaidővel írta ki a Lánchíd-tendert. Ide kapcsolódó érdekesség: decemberben lesz 9 éve, hogy véget ért a Margit híd felújítása, amit a Simicska-féle Közgép, a Strabag és az A-Híd csináltak.","shortLead":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi...","id":"20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c0fa46-65d4-4d1c-8139-da31da9c9f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:15","title":"Kormányrendelet miatt dobták vissza a Lánchíd közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint tavaly nyáron.","shortLead":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint...","id":"20200805_fapados_repules_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e763f2-cc40-4855-bb3a-4aa97aa9fa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fapados_repules_utazas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:56","title":"Kezdenek visszatérni az utasok a fapados légitársaságokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős párt rabolt ki Velencén két férfi és egy nő, majd egy taxival elmenekültek. A rendőrök egy napon belül elkapták a sofőrt és két társát, a negyedik elkövető még szökésben van.","shortLead":"Egy idős párt rabolt ki Velencén két férfi és egy nő, majd egy taxival elmenekültek. A rendőrök egy napon belül...","id":"20200804_velence_rablas_idos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc494a9-02f2-4214-8bcb-50ceb9829b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_velence_rablas_idos","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:19","title":"Alvó idős házaspárt rabolt ki Velencén három fegyveres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]