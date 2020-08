Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps Twitter-oldalán Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár.

Azbej Tristan szerda reggel nyilatkozott az M1-nek is, ekkor elmondta, hogy miután egyeztetett Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, úgy érzi, az országnak most elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szüksége. Mint mondta, Libanonnak hosszú távon újjáépítési segítségre is szüksége lehet.

Több ország is felajánlotta segítségét Libanonnak: Franciaország repülőgépekkel küld szakértőket és felszereléseket, Németország pedig ötven kutatási és mentési szakembert küld. További segítségnyújtást jelentett be Lengyelország is. Az ausztrál külügyminiszter, Marise Payne közölte: országa 1,4 millió dollárnyi támogatást ajánl fel a Világélelmezési Program és a Vöröskereszt számára, Oroszország pedig öt repülőnyi humanitárius segély küldéséről döntött -- írja az MTI.

Kedden késő délután kettős robbanás volt Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjében. Eddigi információk alapján egy petárdákat és tűzijátékokat tároló építmény kapott lángra, ez okozta az első robbanást. A másodikat, amely sokkal nagyobb volt az elsőnél már az okozta, hogy a tűz átterjedt egy olyan épületre, melyben évek óta ammónium-nitrátot tároltak. A robbanásokban több mint százan meghaltak és közel négyezren sérültek meg.