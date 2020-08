Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e534c78-c61d-47c4-88fe-eff766a399ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók 2022-re várták, hogy teljesen elolvadjon két, Kanada legészakibb részén található jégsapka, ám az esemény a vártnál sokkal hamarabb következett be.","shortLead":"A kutatók 2022-re várták, hogy teljesen elolvadjon két, Kanada legészakibb részén található jégsapka, ám az esemény...","id":"20200805_globalis_felmelegedes_olvadas_jegsapka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e534c78-c61d-47c4-88fe-eff766a399ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32f9c2-6b15-4941-b1fa-d02f5666b0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_globalis_felmelegedes_olvadas_jegsapka","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:33","title":"Olyan meleg a nyár Grönlandnál, hogy szőrén-szálán eltűnt két jégsapka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól gazdálkodik, szinte egy csapásra a régió leggazdagabbjai közé emelkedhet. A két legnagyobb népcsoport máris egymást vádolja a másik kisemmizésével, ami viszályt és pazarlást vetít előre.","shortLead":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól...","id":"20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bb6dd1-4ce9-43e4-9cc6-ccd5079a0faa","keywords":null,"link":"/360/20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:00","title":"Egy kis ország, amely olajban úszik, de még nem tudja, mit kezdjen vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában ez elég volt arra, hogy nem várt magasságokba repítse a Nintendót.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában...","id":"20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7887a-3c94-4f42-aadf-ee5d5681a027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:33","title":"Egészen elképesztő mértékben, 428%-kal ugrott meg a profit a Nintendónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","shortLead":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","id":"20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6a4a3-141c-4dff-896a-1bb86fe1e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:20","title":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják az ORFK egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155d7be9-e76e-493f-b76a-b365c4c1fb6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három év után máris frissült a dél-koreai márka városi szabadidő-autója. ","shortLead":"Három év után máris frissült a dél-koreai márka városi szabadidő-autója. ","id":"20200806_Kia_Stonic_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=155d7be9-e76e-493f-b76a-b365c4c1fb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d05f2d-ebca-4168-b6c5-84106d3cd21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Kia_Stonic_facelift","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:18","title":"Frissült a Kia Stonic, kéziváltós hibridként lesz kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22510ef-edff-4fbd-9909-f51aa618c529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"20 eurós bírság a gyorshajtásért és 1500 a kézjelért.","shortLead":"20 eurós bírság a gyorshajtásért és 1500 a kézjelért.","id":"20200806_Bemutatott_a_traffipaxnak_egy_autos_hetvenszeres_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22510ef-edff-4fbd-9909-f51aa618c529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f9642d-1a74-47e2-8cfa-024ddc26c40e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Bemutatott_a_traffipaxnak_egy_autos_hetvenszeres_birsagot_kapott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:25","title":"Bemutatott a traffipaxnak egy autós, hetvenötszörös bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot kért.","shortLead":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot...","id":"20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad4a0b-308a-44a0-81b5-deb161b8e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:19","title":"Hoppál azt mondja, a beosztottjánál pattant el a húr és ő senkiházizott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet. Az ország 12 megyéjében találtak fertőzötteket.","shortLead":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet...","id":"20200806_koronavirus_fertozes_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2282b468-c9ab-4649-8a1a-ea80ffc8056e","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_fertozes_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:20","title":"Május vége óta nem találtak ennyire sok magyar koronavírus-fertőzöttet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]