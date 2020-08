Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d64adb-a366-4839-b33b-400e5b282f37","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Több város korábban is álmodozott korszerű reptérrről, a kormány is ígért ezt-azt, és látszólag most ismét nekiveselkedett a dolognak. Egy kis reptér nemigen lehet nyereséges, de beruházókat csábíthat, és nem mellékes szempont, hogy a magyar nagyvállalkozók egyre jobban szeretnek repülni belföldön is.","shortLead":"Több város korábban is álmodozott korszerű reptérrről, a kormány is ígért ezt-azt, és látszólag most ismét...","id":"202032_legvarkikotok_orszagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40d64adb-a366-4839-b33b-400e5b282f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b547a392-ba54-4f04-bec3-0ff73d4b395b","keywords":null,"link":"/360/202032_legvarkikotok_orszagszerte","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:00","title":"„Nem innen indulna Tenerifére járat” – vidéki repterek fejlesztéséért bolondul a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","shortLead":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","id":"20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63908110-3fb7-41fa-bfdf-8ee71a43e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:42","title":"Indonézia évi 250 millió vakcinát fog gyártani, ha beválik a helyben fejlesztett oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f0a232-cf2e-45c1-972e-ea7cc659eac8","keywords":null,"link":"/360/20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:00","title":"Yellow pages a térképen és az első dotkom milliók – Elon Musk életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","shortLead":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","id":"20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62182cf-f881-4c44-bbc3-5fc0aca3d065","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:05","title":"Egy banánevő kislány miatt kellett bocsánatot kérnie az Audinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szobánként egymillió forint állami támogatásra lehetett pályázni szálláshely-tulajdonosoknak. A nyertesek között van Simicska Lajos és több fideszes képviselő is.","shortLead":"Szobánként egymillió forint állami támogatásra lehetett pályázni szálláshely-tulajdonosoknak. A nyertesek között van...","id":"20200804_kisfaludy_hotel_fejlesztes_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e2561-0205-405c-9ff0-bab76f70cb32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_kisfaludy_hotel_fejlesztes_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:01","title":"Keddtől utalják a hotelfejlesztésre szánt milliókat, amiből Simicskának is jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c5fb95-df0c-4df8-9e40-42496cb89a4e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","shortLead":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","id":"20200805_Ujra_az_angol_elso_osztalyban_a_Fulham","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c5fb95-df0c-4df8-9e40-42496cb89a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aa154-7918-458d-bae7-c813961af0d1","keywords":null,"link":"/sport/20200805_Ujra_az_angol_elso_osztalyban_a_Fulham","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:55","title":"Újra az angol első osztályban a Fulham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200805_Tobb_mint_270_esethez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202776f4-bc26-4cb4-b349-a25c6bb31190","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Tobb_mint_270_esethez","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:43","title":"Több mint 270 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]