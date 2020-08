Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.

A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

„Nincs tudomásunk óvodáskorú beteg gyerekről” – közölte lapunkkal Áldozó Tamás, Pápa polgármestere azután, hogy kiderült: szerdán a városban hatról tizenhétre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az újonnan diagnosztizáltak között van egy óvónő és egy idősotthon lakója is. Az Erzsébetvárosi Óvodában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, bezárták és fertőtlenítik is.

Áldozó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az óvónő a múlt héten részt vett egy értekezleten több óvodai dolgozóval együtt. A többieket karanténra kötelezték, akárcsak azt a húsz óvodást, akik az intézményben voltak. A polgármester szerint folyamatosan zajlik a kontaktkutatás, több teszt kiértékelése is zajlik. Jelezte: ha szükségesnek, bezárnak több más önkormányzati intézményt is.

A Népszava számolt be arról még márciusban, hogy tavasszal Áldozó Tamás is karanténban volt, mert korábban egy küldöttség tagjaként Izraelben járt. A polgármester ezt Facebookon is megerősítette, ám lecsapta a telefont, amikor a lap munkatársa arról kérdezte, hogy kivizsgáltatta-e magát hazaérkezését követően.