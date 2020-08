Potocskáné Kőrösi Anita, Facebook-videójában jelentette be, hogy éhségsztrájkkal fog tiltakozni egy balatonparti ingatlan építése ellen Siófokon. A Jobbik parlamenti képviselője szerint a meteorológiai obszervatórium mellé tervezett apartmanház befolyásolja a viharjelzés pontosságát, írja az atv.hu.

Az éhségsztrájkot élőben lehet nézni a Facebookon, a közvetítés kezdete után megjelent Bede Zsolt provokátor, a Vadhajátsok.hu szerkesztője, így együtt beszélgetnek.

A Jobbik politikusa az apartmanházzal kapcsolatban korábban elmondta, hogy hiába szabályozza törvény, hogy az OMSZ hasonló objektumaitól számított 60 méteres körben nem lehet építkezni, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis kiadta az engedélyt az 5 szintes épületre. Potocskáné abban bízik, hogy a kormányzat megfogadja a tanácsukat, és végül nem épül meg a felépítmény, ugyanis ezzel valóban életeket veszélyeztethetenek – mondta az ATV híradójának a képviselő. A csatorna emlékeztetett, hogy az ügy előzményei egyébként 2015-re nyúlnak vissza. Ekkor döntött úgy a bíróság, hogy a területre kiadhatnak építési engedélyt. A szakértők már akkor is arra hívták fel a figyelmet, hogy az épület zavarhatja az adatok pontosságát, így a viharjelzések alaposságát is, ugyanezért aggódnak a helyiek is. Potocskáné a kormányt is megkereste az ügyben. Nagy István agrárminiszter válaszában azt írta: minisztériuma nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel az ilyen jogi problémák eldöntésére.

Jelenleg is zajlik a képviselő éhségsztrájkjának élője a Facebookon, de már a provokátor Bede Zsolt közreműködésével. A Vadhajtások.hu szerkesztője más irányba vitte a beszélgetést, eleinte a Jobbik néppártosodásáról vitatkoztak a képviselővel. Később Bede kritizálta a párt koronavírus-járvány alatti megnyilatkozásait, az ellenzéki összefogást, és a képviselő mostani akcióját is.

Magamra varratom mindjárt Orbánt"

- dicsérte Bede a miniszterelnököt, mert szerinte kiváló eredményeket ér el.