Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához.

Fővárosi Ítélőtábla július 14-én,másodfokú eljárásban hozott ítéletében jóváhagyta a Fővárosi Törvényszék 2019. december 18-i ítéletét, amely szerint a Politikatörténeti Intézetnek harminc napon belül el kellene hagynia az Alkotmány utcai székházát, és kiürített állapotban átadnia az ingatlant az államnak, mindezt anyagi ellentételezés nélkül. Az Intézet most felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a a Kúriához, abban bíznak, hogy egy korábbi gyakorlat szerint ebben az esetben is meg kell várni a kérelem lebírálását, tehát addig még maradhatnának a kutatók az Alkotmány utcában.

„ Ennek elméletileg nincs halasztó hatálya, ugyanakkor hasonló volt a helyzet a gyöngyöspatai szegregációs perben is: a kormány kifejezetten kérte, hogy az érintettek várják meg, milyen határozat születik az általa benyújtott felülvizsgálati kérelem ügyében. Biztosak vagyunk benne, hogy a kormány nem alkalmaz kettős mércét, és amit indokoltnak tartott a gyöngyöspatai perben, indokoltnak fogja tartani a Politikatörténeti Intézet esetében is” - írták az alapítvány honlapján. A kiköltözés időpontját pontos időpontját több tényező is befolyásolja, ezeket az Intézet fel is sorolja.

Azt írják, képtelenség a náluk őrzött közel 2600 iratfolyóméternyi – vagyis 2,6 kilométernyi – levéltári és könyvtári iratot egy hónap leforgása alatt megfelelően leltározni és biztonságosan, a szigorú szabályokat betartva, pontos nyilvántartás elkészülte után másik helyre szállítani. Emlékeztettek, hogy a levéltári anyag egy részét korábban forma szerint az állam már elvette tőlük, az épületből azonban nem szállították el azokat.

„Valakinek márpedig mindenképpen gondoskodnia kell a történeti dokumentumok felelős őrzéséről, ahogyan azt mi tesszük addig, amíg lehetőségünk van rá. Mert nekünk tényleg Magyarország és annak történelme az első. Az állam ugyancsak köteles megtéríteni az épületben az idők során általunk elvégzett, értéknövelő beruházások, felújítások összegét” – írták a honlapon.

A Politikatörténeti Intézet tehát még nem költözünk, de zajlanak az előkészületek. Az Intézetnek némi segítségre is szüksége lesz a jövőben.