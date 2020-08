Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok farkaskölyök pusztul el ivarérett kora előtt, amiben az emberi zavarás is közrejátszhat – figyelmeztettek a szakemberek.","shortLead":"Sok farkaskölyök pusztul el ivarérett kora előtt, amiben az emberi zavarás is közrejátszhat – figyelmeztettek...","id":"20200805_farkas_bukki_nemzeti_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6bdcf5-ebfb-47e0-974d-72e9dee23463","keywords":null,"link":"/elet/20200805_farkas_bukki_nemzeti_park","timestamp":"2020. augusztus. 05. 22:19","title":"Ne keressék, zavarják a farkasokat – kéri a Bükki Nemzeti Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására kiírt pályázatot. Erős egyik korábbi ügylete miatt az osztrák rendőrség is vizsgálódott.","shortLead":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására...","id":"20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246aa393-77a4-4089-93de-82e0748a7361","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:40","title":"Újabb céggel kötött Újbuda átvilágításra szerződést, felbukkant egy volt bankvezér is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","shortLead":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","id":"20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3d086-188f-42eb-8f8c-844626070d71","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:35","title":"Tarajos sült fogtak be a szegedi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia dolgozott Magyarország washingtoni nagykövetségén is, illetve országos alelnök volt a kormánypárt ifjúsági szervezetében.","shortLead":"Koncz Zsófia dolgozott Magyarország washingtoni nagykövetségén is, illetve országos alelnök volt a kormánypárt ifjúsági...","id":"20200807_koncz_zsofia_koncz_ferenc_fidesz_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd190535-caf9-40bc-bf72-38e2504aac1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_koncz_zsofia_koncz_ferenc_fidesz_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:39","title":"Lánya indulhat a motorbalesetben elhunyt fideszes körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott külföldiek. A Helsinki Bizottság szerint olyan embereket is fogva tartanak Nyírbátorban, akiknek magyar családjuk van.","shortLead":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott...","id":"20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de544c2a-464d-4dce-9b67-75832df35079","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:13","title":"Éhségsztrájkba kezdett több tucat külföldi Nyírbátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.","shortLead":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester...","id":"20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97813c2-e587-4a41-aba9-f342d9f78de1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:32","title":"Az óvodások között nincs fertőzött Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő, egyedüliként ezt a falut kapta telibe a vihar.\r

","shortLead":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő...","id":"20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c7adf-2694-4d72-9617-09000d90dacd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:51","title":"A békési falut letarolta a szerda esti vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]