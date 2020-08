Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"MTI/Reuters/DPA","category":"vilag","description":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","shortLead":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","id":"20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a504a5a-c9c3-4f24-9ac1-3bceb809b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:10","title":"Legalább öten meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","shortLead":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","id":"20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bd80fd-145e-4dc1-9399-d833e85a120e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:16","title":"Nem volt elég biztonságos az étel, egy ideig nem üzemelt a Theo Papa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak tekinthető, és így a koronavírus-válság káros hatásaitól megvédendő.","shortLead":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak...","id":"20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d38957-4150-4935-ade7-a8cb51e2b9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:58","title":"A bányászatot is védelmezi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","id":"20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49d6453-5ed1-4088-8cfb-88076218f468","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:53","title":"Koronavírusos lett az Atlético Madrid két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","shortLead":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","id":"20200810_windows_10_uj_start_menu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c46c1e-f0e2-460a-bd63-23ef29adcb70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_windows_10_uj_start_menu","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:03","title":"Windows van a gépén? Már most beállíthatja az új Start menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]