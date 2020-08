Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tűzijáték, intelligencia, raktárbuli, Orwell Gyuri, TikTok.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31771d4a-ed25-479a-b368-13b4488e3d69","keywords":null,"link":"/360/20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János belegondol a szabadság elvesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket ostromolnak, köztük a környezetvédelmi minisztériumot, a libanoni bankszövetség székházát és az energetikai minisztériumot.","shortLead":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket...","id":"20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc28198-1098-41d2-8cee-79a33ed50857","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:35","title":"Bejrúti robbanás: zavargások a városban, a tüntetők kormányzati épületeket támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a3c02-660a-42d1-83ff-8131f6aa8317","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:15","title":"Videó is van arról, ahogy Orbán a saját lábukon álló lányairól beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a negyedik.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07574a-aa3e-4210-8baa-6181a7c9d163","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:01","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – negyedik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió afganisztáni inváziója miatt. A sportolókat érő washingtoni nyomásgyakorlás alig különbözött attól, mint amivel négy évvel később Moszkva elérte a Los Angeles-i játékok bosszúbojkottját.","shortLead":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió...","id":"202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d61f21-89a5-4e50-bad9-cac7b8a66e46","keywords":null,"link":"/360/202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Az amerikai sportolókat is megdolgozta a politika a moszkvai olimpiai bojkottért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]