Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Sokan nincsenek vele tisztában, mennyi pénz illeti meg a hozzátartozót az elhunyt után. Az Adózóna utánajárt.","shortLead":"Sokan nincsenek vele tisztában, mennyi pénz illeti meg a hozzátartozót az elhunyt után. Az Adózóna utánajárt.","id":"20200810_ozvegyi_nyugdij_arvaellatas_szuloi_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7655b3-81c3-4d23-bad8-9f896723a816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_ozvegyi_nyugdij_arvaellatas_szuloi_nyugdij","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:05","title":"Így számolhatjuk ki az özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerint igen, és ezt most Gödön igyekeznek bebizonyítani. ","shortLead":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai...","id":"202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eee565-4cbd-4362-82c3-27487d233209","keywords":null,"link":"/360/202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:00","title":"Boldogan élik meg a hírhedt Topház volt lakói, hogy megmentették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"MTI/Reuters/DPA","category":"vilag","description":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","shortLead":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","id":"20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a504a5a-c9c3-4f24-9ac1-3bceb809b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:10","title":"Legalább öten meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd7bfb-49b2-4307-b908-2a55f6080656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:03","title":"Itt vannak a Samsung hivatalos videói az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfcdce-c03f-481e-8687-400a1c199ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:41","title":"140 kilométerrel hirdetnek egy 30 éves VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]