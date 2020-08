Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Felboríthatja az irodapiacot a koronavírus és a székhelyszolgáltatás terjedése. A kialakult járványhelyzet miatt ugyanis egyre több cégnél gondolják úgy, érdemesebb kiszervezni a munkát a kollégák otthonába, ez pedig több olyan adóügyi lehetőséget teremt, amit megéri megfontolni az arra alkalmas vállalkozásoknak. A kialakult járványhelyzet miatt...","id":"crystalgroup_20200810_Koltsegcsokkentes_koronavirus_idejen_adooptimalizcio_crystalworldwide"

Költségcsökkentés koronavírus idején? Két adóoptimalizáló lehetőséget is hozott a járványhatás

Lemondott a libanoni információs miniszter
Ő az első, aki távozik a kormányból.
A hatalmas robbanás után lemondott a libanoni információs miniszter

Hatmilliárd dollárt nem fizettek ki a divatmárkák az ázsiai dolgozóknak
A koronavírus-járvány miatt számos cég nem fizette ki a már leadott és le is szállított megrendelést. A CNN képein drámai pusztulás látható. Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor három ház is összedőlt egy gázrobbanás után Baltimore-ban az USA-ban. A CNN képein drámai pusztulás látható. Többen a romok alatt rekedtek.

Házakat tett a földdel egyenlővé egy nagy robbanás Baltimore-ban

Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel váratlanul komoly előnyhöz juthatna az örök riválissal, a Facebookkal szemben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel váratlanul komoly előnyhöz juthatna az örök riválissal, a Facebookkal szemben.

Nesze neked, Facebook: még a végén a Twitter halássza el a TikTokot a Microsoft orra elől

A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek
Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.

Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás támogatásával. Milyen költséget, adminisztrációt jelent a munkavállaló lakhatási költségeinek megtérítése? Az Adózóna utánajárt. Milyen költséget, adminisztrációt jelent a munkavállaló lakhatási költségeinek megtérítése? Az Adózóna utánajárt.

Munkásszállás, albérleti támogatás, üzleti utazás: milyen költséget jelent a munkavállaló lakhatása?

Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával kecsegtet.

Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog ","shortLead":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával...","id":"202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddfd5ab-a955-44ef-86ee-edc388dd6203","keywords":null,"link":"/360/202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]