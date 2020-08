Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg nagy fölénnyel a vasárnapi elnökválasztást. A rendőrök megkezdték a letartóztatásokat, az ellenzék jelöltje nem hiszi el a hivatalos adatokat. Megjöttek az első videók is a tüntetésekről, a demonstrációk más városokra is átterjedtek.","shortLead":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg...","id":"20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d57fff6-1506-44ff-8b85-196a46eb797c","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:08","title":"Minszk – összecsaptak a rendőrök és a választási eredmény ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb...","id":"20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b805e05-679e-4e86-8b2d-54b850e41295","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:20","title":"Magyarországra költözik a szerb foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08de9fbe-19fe-4d51-a8e4-a6ef781c326d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően minden más autót lelépnek a saját kategóriájukban, de mire mennek egymás ellen? ","shortLead":"Jellemzően minden más autót lelépnek a saját kategóriájukban, de mire mennek egymás ellen? ","id":"20200811_Melyik_is_a_leggyorsabb_Tesla_jelenleg__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08de9fbe-19fe-4d51-a8e4-a6ef781c326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97a34be-feef-4136-bec2-2ea6cbd646a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Melyik_is_a_leggyorsabb_Tesla_jelenleg__video","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:22","title":"Melyik is a leggyorsabb Tesla jelenleg? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak az androidosok számára. De miért maradtak ki az iOS-esek?","shortLead":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak...","id":"20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce59a2c-94d4-45aa-b840-7bd51063a029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:03","title":"Ezért tiltja az Apple az iPhone-okról az xboxos játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de az egyetem átstrukturálása a megbízott rektor szerint akár évekig eltarthat. Az átalakítás akár szakok megszűnésével is járhat.","shortLead":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de...","id":"20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ee1d34-62b0-4a76-9e44-80b3ca9f078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:27","title":"Szakok szűnhetnek meg a Szent István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban történő távmunka lehetőségét.","shortLead":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban...","id":"20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9309c-af3e-443e-8efa-0186901faf6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:03","title":"Japánban a Starbucksból is lehet dolgozni, és nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni az operációt. ","shortLead":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni...","id":"20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569b013-bfbf-4591-9a46-0429393a5921","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:57","title":"Ismételt arcátültetésen esett át egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]