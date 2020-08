Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","shortLead":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","id":"20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d443a5-d620-455e-999b-638db7fb571c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:29","title":"Női tenisz-világranglista: először készítettek rangsort a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök. ","shortLead":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának...","id":"20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc0e5d-ffb5-4bab-a13d-9363b936bfc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:56","title":"Több ezer bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","shortLead":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","id":"20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51da27b-aa90-4118-a263-48258b7a2237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:38","title":"Átlagosan 3 hónap tartalékuk van azoknak, akiket a koronavírus miatt rúgtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni az operációt. ","shortLead":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni...","id":"20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569b013-bfbf-4591-9a46-0429393a5921","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:57","title":"Ismételt arcátültetésen esett át egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosiak egyharmada inkább autóba ül, minthogy a tömegközlekedést használja, de a gyalogosok aránya nőtt a legnagyobb mértékben.","shortLead":"A fővárosiak egyharmada inkább autóba ül, minthogy a tömegközlekedést használja, de a gyalogosok aránya nőtt...","id":"20200810_budapest_bkv_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301be90-bb41-40d4-94a6-c231384d4240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_budapest_bkv_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:16","title":"A budapestiek kétharmada ritkábban BKV-zik a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad egy védjegyet.","shortLead":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad...","id":"20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e92d183-fa92-416b-a61c-cb1ab489c21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:33","title":"Nem engedné az Apple, hogy egy kis cégnek körte legyen a logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]