Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai televíziózás történetében, de nemzetközi szinten is ritkaságnak számít.



","shortLead":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai...","id":"20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4febbd69-472b-4dbd-ae1c-130536c4745f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:18","title":"Történelmet írt a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek az eszközről. Legutóbb például az áráról hallottunk, és nem lettünk tőle boldogok.","shortLead":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033006b-f31f-4a3c-9b74-c49f2e2ba3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:03","title":"Drágább lehet, mint egy iPhone – Kiszivárgott a Microsoft nagy visszatérését ígérő telefon ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször a konzultációt. ","shortLead":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször...","id":"20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77569048-b9d2-456e-8819-0481cda0926c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:09","title":"Párbeszéd: Teljesen kamu adatokkal is kitölthető a Nemzeti Konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","shortLead":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","id":"20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35356ffe-1801-47a8-bd6c-c14a36437670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:29","title":"A saját rokonait ülteti a miniszteri székekbe Srí Lanka új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei határoznak. Ez a tény pedig válasz mindazoknak, akik a minszki eseményekből a bárdolatlan populisták világméretű visszaszorulását olvassák ki. Vélemény. ","shortLead":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei...","id":"20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62c2692-3129-4ba3-add7-bb9c46ca659b","keywords":null,"link":"/360/20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:00","title":"Hont András: Mit üzen a magyar ellenzéknek Minszk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy letelik a moratórium, az önkormányzat máris megemeli a bérleti díjakat.","shortLead":"Ahogy letelik a moratórium, az önkormányzat máris megemeli a bérleti díjakat.","id":"20200813_ocsa_devizahitel_lakopark_berleti_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac66c1bf-0a77-4baa-93ba-d8c19015ca72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_ocsa_devizahitel_lakopark_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:24","title":"Háromszorosára emelik a bérleti díjakat az ócsai devizahiteles lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]