Rétvári szerint beérett a chipsadó és a mindennapos testnevelés

[{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni egy szerkesztőséghez. A NER-ben nincs olyan forgatókönyv, ami alapján az Index megúszhatta volna.","shortLead":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni...","id":"20200811_rovo_attila_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5d8c4-9874-46c0-9720-7aec219f857c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_rovo_attila_index","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:14","title":"Index-rovatvezető: Nem ismerek olyan újságírót, aki maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely nem tudja folytatni azt az építkezést, amelyet az előző városvezető, Tarlós István elindított.","shortLead":"A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely nem tudja folytatni azt az építkezést, amelyet az előző városvezető...","id":"20200813_xxi_szazad_intezet_karacsony_gergely_tarlos_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017effa-3802-46e4-8edf-52ef55f37af3","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_xxi_szazad_intezet_karacsony_gergely_tarlos_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:46","title":"A kormányközeli intézet kikutatta, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek közül kiválassza azokat, amelyek majd megjelenhetnek az őszi bemutatón.","shortLead":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek...","id":"20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48da20-f5bc-4cbe-8df2-c45c09fa72fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Az Index.hu drámája és a karantén az ARC-kiállítás plakátjain is megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször a konzultációt. ","shortLead":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször...","id":"20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77569048-b9d2-456e-8819-0481cda0926c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:09","title":"Párbeszéd: Teljesen kamu adatokkal is kitölthető a Nemzeti Konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer.","shortLead":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és...","id":"20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18542c67-0572-4d0a-beb2-872fc4b94f65","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:26","title":"Koronavírusban meghalt Trini Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","shortLead":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","id":"20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727f107-5680-4233-b726-1783ae6bd205","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:33","title":"Kamala Harris lesz Joe Biden alelnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","id":"20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71028e3-ba89-41f2-af2b-00b2322ead83","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:33","title":"Orbánnak szóló üzenetnek is beillik az, ami a Videoton ellenfelének mezén szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f47786-6f88-45a4-a203-38ec6a53f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést tartott a DK ifjúsági tagozata, a Demokratikus Lendület. Vízibiciklin állva mondták el, hogy ők úgy nőttek fel, hogy minden magyar család egy hétre el tudott menni nyaralni a Balaton-partra, de ez a múlté a Fidesz oligarchái miatt.","shortLead":"Tüntetést tartott a DK ifjúsági tagozata, a Demokratikus Lendület. Vízibiciklin állva mondták el, hogy ők úgy nőttek...","id":"20200812_vizibicikli_tuntetes_fidesz_oligarcha_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f47786-6f88-45a4-a203-38ec6a53f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc623bd-27ee-416f-ac4d-439d75621495","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_vizibicikli_tuntetes_fidesz_oligarcha_DK","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:37","title":"Vízibiciklis tüntetéssel ment neki a fideszes oligarcháknak a DK ifjúsági szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]