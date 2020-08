Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96b340b-3dd3-498d-b1c5-7995d11889c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervezett százas listáról eddig kilencvenen mondtak igent a fellépésre.","shortLead":"A tervezett százas listáról eddig kilencvenen mondtak igent a fellépésre.","id":"20200813_Itt_a_raktarkoncertes_zenekarok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96b340b-3dd3-498d-b1c5-7995d11889c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caec79f-26d6-4c71-8a76-3d16ce42d959","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Itt_a_raktarkoncertes_zenekarok_listaja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:44","title":"Itt a raktárkoncertes zenekarok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég.","shortLead":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég.","id":"20200813_hoseg_zivatar_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9d27bc-7eb2-4b8e-a21e-4360fca7df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_hoseg_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:12","title":"Marad a hőség, de kilenc megyében is viharok miatt adtak ki veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell szavazni, melyik legyen.","shortLead":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell...","id":"20200814_szavazas_allatkert_orangutan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ca730e-2a48-48d2-9194-18ba06cd634d","keywords":null,"link":"/elet/20200814_szavazas_allatkert_orangutan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:13","title":"Online szavazáson dől el, milyen nevet kapjon a budapesti orangután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","shortLead":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","id":"20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f10eac-1537-44c7-aa49-dfe4b990584c","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:41","title":"Fehérorosz elnökválasztás: sztrájk az üzemekben, utcára vonultak a munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","shortLead":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","id":"20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a039fd8-aa20-4c35-ab75-1ed4111fe07e","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:07","title":"Az oxfordi vakcinából is berendelt 400 millió adagot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház volt igazgatója márciusban adott utoljára interjút. Most sem nyilatkozott.","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója márciusban adott utoljára interjút. Most sem nyilatkozott.","id":"20200814_Eszenyi_Eniko_Csengerben_felugyel_szinhazi_workshopot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3011ab77-3a1c-406d-ad23-ef4c4709c0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Eszenyi_Eniko_Csengerben_felugyel_szinhazi_workshopot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:47","title":"Eszenyi Enikő Csengerben felügyel színházi workshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","shortLead":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","id":"20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1834c3e2-28e2-464c-bea0-2f202ca79398","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:58","title":"Tartja az előnyét Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]