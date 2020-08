Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","shortLead":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","id":"20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4454d0-12b0-4ed2-90c3-d8feef01e390","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:04","title":"Táskatolvaj medvéket füleltek le a Szent Anna-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","shortLead":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","id":"20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4645ca8a-e063-475b-906a-6b6f02045149","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:33","title":"Átnevezte magát az amatőr indexes focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző a közös jelöltekről és együttműködésről szóló bejelentést értékelte, és azt latolgatta, mivel fog ez járni.","shortLead":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző...","id":"20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735890a2-f376-4ccc-9495-e27ffcc3facb","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:16","title":"Lakner az ellenzéki összefogásról: komoly vizsga lesz a közös jelöltek kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","shortLead":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","id":"20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e3b66b-3c16-48a1-84b1-1e718bb29255","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:59","title":"Szlávik szerint az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki sem tudja, mi lesz a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","shortLead":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","id":"20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36d258-049d-4969-bc80-504598cebd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:03","title":"Hazafelé tartva végezhet el újabb történelmi küldetést a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben egy ember meghalt - közölte Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.\r

","shortLead":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben...","id":"20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbff66f4-ea71-4a01-9611-f9891f992950","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:28","title":"Vonattal ütközött egy autó Győrnél, a balesetben egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]