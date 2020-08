Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a1fbae-af96-4a8f-8c97-c73b9240d2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy súlyos betegségeket terjesztő szúnyogfajt ritkítanának új módszerrel.","shortLead":"Egy súlyos betegségeket terjesztő szúnyogfajt ritkítanának új módszerrel.","id":"20200821_florida_genmodostas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a1fbae-af96-4a8f-8c97-c73b9240d2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce71f1-5390-4252-9bc3-df473ce9dcf9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200821_florida_genmodostas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:12","title":"Floridában 750 millió génmódosított szúnyogot engednének szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot járványügyi okok miatt nem játsszák. A közlemény szerint a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-éig nem lehet előadást tartani.","shortLead":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot...","id":"20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41982098-46ec-4564-b124-0646a8da17a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:25","title":"Mégsem indul ma a Vígszínház új évadja – a vírus közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","shortLead":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","id":"20200821_volanbusz_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a7ab8a-8826-481c-9bd4-7c1d419a38bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_volanbusz_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:47","title":"Volánbusz: már az állomásokon is ellenőrzik a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások miatt sok pár halasztotta el a klasszikusnak tartott májusi-júniusi időpontról az esküvőjét, így viszont a nyár végén, ősz elején pörögnek fel az „igenek”. A kitartó párok, esküvőszervezők és hozzátartozók előtt szeretnénk tisztelegni mindazzal, amit a filmekből megtanultunk az esküvőkről.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások...","id":"20200821_Sok_boldogsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274794-fb40-469e-803b-a82082452c09","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Sok_boldogsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:00","title":"Majd pont egy esküvő hiányzik még ebből az őrült évből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi jogot.","shortLead":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi...","id":"20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb77e3a-c768-46be-8913-559ddb7b5c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:33","title":"Törökország 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások folytatását kérte Szvjatlana Cihanouszkaja, ellenzéki elnökjelölt, akit a minszki rezsim erőszakkal kényszerített át Litvániába. Közben a napokig békésen viselkedő hatóságok újra megkezdték a letartóztatásokat.","shortLead":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások...","id":"20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26b29e-4b0d-48ca-9e98-db87ce35f17a","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:47","title":"Lukasenka ismét keménykedik, a fehérorosz ellenzék egyelőre nem hátrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]