A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet. 2013-ban szerződésben állapodott meg a PRO-MOT az állammal és az önkormányzattal, hogy a balatonvilágosi üdülőterület egy részét, a strandot, az oda vezető utakat, a parkot és a vízparti sétányt önkormányzati tulajdonba adja, ha cserébe építési telkeket alakíthat ki az általa megvásárolt részen. A megállapodást a helyi civilek szerint egyedül a cég nem tartotta be, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ha nem lesz egyezség, perelni fognak.

Általában úgy tartják, hogy az állam nem jó gazda. Balatonvilágoson épp az ellenkezőjét gondolják, azt, hogy addig mentek jól a dolgok a Club Aliga területén, amíg az állam volt a tulajdonos. Amióta ez nem így van, és az üdülő egy része magántulajdonba került, a helyiek szerint csak a profit számít, nem pedig az, hogy mi lesz a csaknem ötven hektárnyi üdülőkomplexummal, a bezárt szállodákkal, a lepukkant uszodával, a stranddal, a közparkkal. És az is kérdéses, hogy szabadon le lehet-e majd menni a partra, vagy a Balatonnak ezt a részét is elzárják a fürödni vágyók elől.

A Club Aliga hajdanán zárt terület volt, az MSZMP üdülője, ahová belépni csak engedéllyel lehetett. Veres Lászlóné évekig úgy lakott Balatonvilágoson, hogy fogalma sem volt róla, kik nyaralnak a településen. Csak a rendszerváltás után, 1991-ben járt először a Club Aliga területén, és lényegében azóta küzd a tó partjának használati jogáért: az ő vezetésével két civil szervezet is alakult, és a témában könyvet is írt Befejezetlen történet címmel. A hvg.hu-nak azt mondta, hiába váltotta egymást több kormány is az elmúlt 30 évben, igazán egyik sem akarta a köznek átadni ezt a területet.

A Club Aliga olyan értékes, hogy mindegyik kormány úgy érezte, ez neki jár, és ezen nem akart osztozni

– mesélte.

Veres Lászlóné © Csányi Niki

A Club Aligához lejutni 30 évvel a rendszerváltás után sem könnyű: még mindig sorompóval zárják le a területet, és fizetni kell azért, hogy egyáltalán a partot megpillanthassuk. Egy felnőtt napi jegy 1200 forint, ott jártunkkor épp akció volt, így 600 forintért leengedtek a tóhoz. Csak azoknak nem kell fizetniük, akiknek Balatonvilágoson van nyaralójuk vagy ott laknak.

Kísért a múlt

„El nem tudják képzelni, milyen szép volt itt minden!” – mutatja Bukovszki András építész, az Aligai Fürdőegyesület alelnöke, miközben bokáig gázolunk a gazban, tőlünk alig karnyújtásnyira a Balaton.

Bukovszki András © Csányi Niki

Balatonvilágos egyetlen híres épületén, amiért külföldről is rendszeresen jönnek, a Kádár-villán az ablakok betörve, a tető beszakadt, láthatóan senki sem foglalkozik az épülettel, pedig hajdanán „Honeckertől Castrón át Ceausescuig sokan megfordultak itt”. Kicsit távolabb a Fidel Castróról elnevezett épületet is bedeszkázták, a rézfogantyúk is eltűntek. A rendszerváltás előtti időkből mára csak ez a két megroggyant ház maradt. „Volt még itt több villa is, de azokat már elbontották” – meséli az alelnök.

© Csányi Niki

A terület nagyon értékes, közvetlen Balaton-parti, 37 hektáros telekről van szó, ami 2007 óta magántulajdonban van. Az izraeli érdekeltségű PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. vette meg, ami azzal járt, hogy a Club Aliga területének háromnegyede, azaz 37 hektár, benne a volt pártüdülővel a céghez került. A maradék, nagyjából 10 hektáros rész pedig maradt ugyan az államé, de a vagyonkezelési jogot 49 évre szintén ez a kft. szerezte meg. Mindezért akkoriban valamivel több, mint 5,5 milliárd forintot fizetett a PRO-MOT.

Azóta eltelt 13 év, a vagyonkezelési jog 37 múlva lenne ismét a magyar államé. Csakhogy a 2007-es vagyonkezelési szerződésben, amelyet PRO-MOT Kft. és a magyar állam kötött, kikötötték, hogy a vagyonkezelőnek, azaz a magánvállalkozásnak kezdeményeznie kell a szerződés részleges felbontását, ha az önkormányzat elfogadta a Helyi építési szabályzatot (HÉSZ). A szerződés részleges felbontása azt jelenti, hogy a vagyonkezelt részre eső közpark, a strand, a szabad parti sétány és a területen áthaladó utak az önkormányzat tulajdonába kerülnek. De csak akkor, ha a képviselők megszavazták a HÉSZ-t, amelyben benne van, hogy a magántulajdonban lévő 37 hektáron a cég építési telkeket alakíthat ki, így emelve a terület értékét.

Ezen kívül az önkormányzat és a cég is kötött településrendezési szerződést, amelyben a PRO-MOT kötelezettséget vállalt a tulajdonviszonyok rendezésére. A feltétel itt is ugyanaz volt: cserében az önkormányzat fogadja el a Helyi építési szabályzatot. Bukovszki András szerint az állam célja ezzel a konstrukcióval az volt, hogy a két felet, vagyis a vállalkozót és az önkormányzatot együttműködésre bírja. Nem sikerült.

© Csányi Niki

A szerződéseket 2013 végén kötötték, nagyjából ezzel egyidőben fogadták el a HÉSZ-t is a helyi önkormányzati képviselők, a vagyonkezelési jog azonban máig a magántulajdonosé. A hajdanán odaígért közpark, strand, szabad parti sétány és a partra vezető utak közül semmi sem került az önkormányzat tulajdonába.

Feltűnik a NER

Annyi változás történt, hogy 2018 nyarán az akkor még Mészáros Lőrinc ingatlanportfóliót kezelő cége, a tőzsdén is jegyzett Appeninn Nyrt. bejelentette, hogy közvetve övé lett a Club Aliga többsége. A tranzakció tavaly zárult, és egészen pontosan azt jelentette, hogy egy leánycéghez, az Appeninn BLT Kft.-hez került a PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. 74,5 százalékos üzletrésze. Az üzletben nemcsak Mészáros Lőrinc, hanem egy ideig a miniszterelnök veje, Tiborcz István is érdekelt volt: vállalkozása, a BDPST Zrt. megvette ugyanis a Mészáros-féle Opus Global 29 százalékos részesedését jelentő részvénycsomagot az Appeninnben, majd tavaly májusban eladta azt az Indotek Groupnak. Utóbbi cég tulajdonosa a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel.

Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a partot

– magyarázza Bukovszki András, hozzátéve, hogy a civilek nem látják biztonságban a magyar állam tulajdonában lévő, nemzeti vagyon részét képező területek sorsát. Ezért az Aligai Fürdőegyesület néhány héttel ezelőtt aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy így „gyakoroljon nyomást” az önkormányzatra, kényszerítse ki a cégnél a szerződésbe foglaltak betartását. Ellenkező esetben forduljon bírósághoz.

Rada Enikő, az egyesület tagja a hvg.hu-nak azt mondta, nem értik, az önkormányzat eddig miért nem tette meg a szükséges lépéseket, hogy az érintett területek a tulajdonába kerüljenek. Szerinte félő, hogy a helyiek és az itt nyaralók szép fokozatosan kiszorulnak azokról a részekről, amelyeket ma még használhatnak. Hangsúlyozta, szeretnének együttműködni a PRO-MOT Kft.-vel, és szeretnék tudni, a cég hogyan képzeli el a Club Aliga fejlesztését. Petíciójukat eddig több mint 7 ezren írták alá.

Az állam a mérleg nyelve

Közben Balatonvilágos tavaly októberben megválasztott polgármestere, Takács Károly levelet írt az állami vagyonért felelős tárca nélküli miniszternek, Bártfai-Mager Andreának, azt kérve, hogy az érintett területeket, vagyis a partra vezető utakat, a közparkot és a strandnál húzódó 30 méteres parti sávot adja ingyenesen az önkormányzat tulajdonába. A levelet véleményezésre a PRO-MOT Kft.-nek is elküldte, válasz még nem érkezett.

A labda a tavalyi önkormányzati választás óta egyébként is a kormány oldalán pattog: 16 év után ugyanis újrarajzolnák a teljes Balaton partvonalát. Az erről szóló vízparti rehabilitációs tanulmánytervet szinte azonnal a választás után el is küldték a 44 Balaton-parti polgármesternek, mindössze néhány napot hagyva a frissen alakult testületeknek a véleményezésre. A terv ellen tavaly Balaton-szerte tiltakoztak a települések. Balatonvilágoson például a Club Aliga mellett lévő volt Volán szálló elől vennének el egy 105 méteres parti sétányt, a mólót belterületbe sorolnák és azt a részt el is zárnák a gyalogosok elől. Továbbá az önkormányzatnak véleményezésre megküldött tervezetben egy szó sincs az önkormányzati elővásárlási joggal terhelt közterületekről. „Eltűnne az önkormányzat tulajdonszerzési joga és lehetősége” – figyelmeztet Bukovszki András, hozzátéve, küzdelmük most arról is szól, sikerül-e még azelőtt önkormányzati tulajdonban tudni az utat, a parkot és a strandot, mielőtt a korábbi partvonalról szóló, tárca nélküli miniszteri rendeletet hatályon kívül helyezik és helyette az lesz érvényes, amelyet korábban véleményezésre küldtek. Az új vízpart rehabilitációs tanulmánytervről egyébként egy ideje semmit sem hallani.

Az ügyben természetesen megkerestük az önkormányzatot is, ám a polgármester azt mondta, hogy amíg nem kap választ a fent említett levelére, addig nem kíván nyilatkozni.

Közpénzeső

Az viszont biztos, hogy a Club Aliga egy részét megszerző cég 7,3 milliárd forint közpénzt nyert a Kisfaludy programban új szálloda építésére. A helyiek szerint máig nem tudni, a hotel hová és milyen tervek alapján készülne. A cég annyit közölt, hogy 150-200 szobás, 3-4 csillagos szállodáról lenne szó, amelyik egész évben működhetne. Mellette sportpályákat, játszótereket, boltokat és kávézókat is építenének. Úgy tervezik, hogy mindez 2023 végére készülne el. Egy másik, a BÉT-en februárban közzétett közleményében pedig az Appeninn azt ígérte, hogy megkezdi az üdülőterület teljeskörű korszerűsítését, ennek köszönhetően már az idei szezonra megújul a strand és a kikötő parti környezete.

© Csányi Niki

Ebből egyelőre szinte semmi sem látszik. Az egyetlen háromemeletes szállodára, amelyik kinyitott, láthatóan nem költöttek sokat, festeni, renoválni kellene. „Vannak fejlesztési tervek, csak épp senki sem ismeri azokat” – mondják a helyiek. Az Appeninn szerkesztőségünk megkeresésére azt írta „az üdülőközpont további fejlesztésének előkészítése előrehaladott szakaszban van”. Azt is írják, céljuk, hogy „az üdülőközpont Közép-Európa egyik kiemelkedő turisztikai célpontjává válhasson”. Ezért a területen egy átfogó felújítást terveznek, amiből van, ami már meg is valósult: elbontották az évtizedek óta elhanyagolt, sok esetben balesetveszélyes épületeket, a zöldterületet rendbe tették, a strandot megújították. A tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó kérdésünket a válaszlevélben figyelmen kívül hagyták. Viszont „ugyancsak tervben van a kikötő felújítása 2021 őszétől kezdődően, amely hozzávetőlegesen egy kétéves projekt keretében valósul meg, megerősítve a Club Aliga pozícióját a balatoni hajós életben” – teszik még hozzá.

A balatonvilágosi kikötőben jelenleg 168 vitorláshajó köthet ki, 1 milliárd forintból bővítik 210 férőhelyesre. A közpénzt a koronavírus-járvány magyarországi megjelenésekor ítélték oda, szintén a Kisfaludy programban, a PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztő Kft.-nek.