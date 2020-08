Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6 helyett 81-en voltak jelen.","shortLead":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6...","id":"20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce78f05-e062-472a-8a48-18515a5ae2ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:26","title":"Egy golfklub díszvacsorája miatt bukhat az ír uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brit Thomas Cook csődjét követően újabb tulajváltás a turisztikai cég magyarországi leányvállalatánál, az egykori N-U-R Neckermann-nál.","shortLead":"A brit Thomas Cook csődjét követően újabb tulajváltás a turisztikai cég magyarországi leányvállalatánál, az egykori...","id":"202034_jcg_travel_ujabb_tulajvaltas_aneckermannutodnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4597ed1-8cb0-44d7-8031-9bf87d877fef","keywords":null,"link":"/360/202034_jcg_travel_ujabb_tulajvaltas_aneckermannutodnal","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:30","title":"Egy éven belül a harmadik tulajdonosnál a Neckermann-utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban, az azonban már kevésbé kellemes, ha éppen a napsütés hatására válik használhatatlanná a füles.","shortLead":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban...","id":"20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca863b-6f4c-4253-9764-70ae8ca94854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:25","title":"Furcsa hiba a Samsung füleseinél: sípolni kezdenek, ha süti őket a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában nincs olyan politikusi életút, mint Orbán Viktoré, vallja Georgi Markov bolgár konzervatív politikus, aki újabb könyvet írt a magyar kormányfőről.","shortLead":"Európában nincs olyan politikusi életút, mint Orbán Viktoré, vallja Georgi Markov bolgár konzervatív politikus, aki...","id":"20200824_orban_viktor_konyv_georgi_markov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0ecbf-c907-4b4f-8df3-fb4c6454d247","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orban_viktor_konyv_georgi_markov","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:30","title":"Egy bolgár író szerint Orbán Viktor Európa jövőlátója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség 1990-es kikövetelésénél sem voltak az utcán.","shortLead":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség...","id":"20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c146cb76-f866-403f-b03c-c567bfd75706","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:36","title":"Negyedmillió ember gyűlt össze Lukasenka ellen Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de azért nem árt előre felkészülni néhány hátulütőre. Teszten a Surface Go 2 és a Surface Pro X.","shortLead":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de...","id":"20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d866b12d-24ae-4943-96fe-d7a83b2f418c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:00","title":"Notebookok ezek? Vagy táblagépek? Két új Microsoft Surface-t teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők nemrég bejelentették, hogy mégsem tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők...","id":"20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c5865a-1e0e-40d2-b688-7857d61bbaa5","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:01","title":"Mégis elmarad az Ünnepi Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]