Éjféltől megváltozik a bulinegyed: életbe lép ugyanis a Niedermüller Péter vezette önkormányzat által elfogadott csendrendelet, melynek értelmében éjfél után csak azok a szórakozóhelyek lehetnek nyitva, melyek teljesítenek egy sor rigorózus feltételt (erről később).

Információink szerint több szórakozóhely az utolsó pillanatban adta be a kérelmét az éjfél utáni nyitvatartásra, más a hiánypótlást rendezgeti, vagy még csak most fogja beszerezni az éjfél utáni nyitvatartáshoz előírt eszközök valamelyikét, azonban sokaknak még úgy sincs hivatalos engedélye erre, hogy már jóval korábban kérvényezte azt. Tudomásunk szerint van, akivel csak szóban közölték, hogy nem kell bezárniuk éjfélkor, és a hvg.hu úgy értesült, hogy azoknak a helyeknek, amelyek nem kaptak konkrét elutasítást, és még folyamatban van az engedélykérelmük, nincs mitől tartaniuk.

Bár az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerda délutánra ígért friss adatokat a hvg.hu-nak az engedélykérelmekről, ezek cikkünk elkészültéig nem érkeztek meg. Rendelkezésünkre állnak azonban az augusztus 19-i adatok: aznapig 128 kérelem érkezett be az önkormányzati hatósághoz, és 43 esetben adtak ki engedélyt az éjfél utáni nyitvatartásra.

© Reviczky Zsolt

Az Erzsébetvárosi Ökormányzat június végén hirdette ki a bulinegyed megzabolázását célzó rendeletet, ami néhány kivételtől eltekintve megtiltja minden, a területén lévő üzletnek, hogy éjfél és reggel hat óra között kinyisson. A Belső-Erzsébetvárosban üzemelő helyek azonban kérhetnek mentességet, ha teljesítenek egy sor feltételt, mint például, hogy hangerőlimitert építenek be az erősítőkbe, megakadályozzák, hogy az utcán igyanak a vendégeik, tisztán tartják a hozzájuk tartozó járdaszakaszt, vagy épp kifüggesztik az önkormányzat által egy napja közzétett információs plakátokat. Aki nem teljesíti ezeket a feltételeket, az egy évig nem kérvényezheti, hogy kivételt tegyenek vele, vagyis csak éjfélig lehet nyitva.

A városvezetés szigorú, azonban a jelek szerint a saját határidejének betartásával csúszásban van:

"Szóban igent kaptunk, de már várom, hogy ma este felbukkanjanak és büntessenek minket, mondván, hogy nincs engedélyünk. Én leszek az első, aki perelni fogok!”

– mondta a hvg.hu-nak a Kupak Bár & Bisztró tulajdonosa, Tomcsik Csaba, aki úgy tudja, ők az elsők között igényelték a mentességet.

“Igényeltük és meg is kaptuk az engedélyt, hogy szóban-e, vagy írásban, azt nem tudom, de nyitva maradunk éjfél után is” - mondta az egyik Madách téri hely csaposa. Őket többször ellenőrizték az elmúlt két hónapban, sőt volt olyan alkalom is, amikor állítása szerint „vagy negyven készenlétis” szállta meg a helyet, végig igazoltatva mindenkit. „Nekem vendégként ez elég komoly trauma lett volna ahhoz, hogy ne jöjjek vissza később.” Ennek ellenére azt mondta, hogy csendrendelet bevezetése után sem csappant meg a vendégek száma. „A fiatalok felfogták, hogy figyelnünk kell a lakókra is, nem lehet ordibálni. Persze az sem hátrány, hogy idén szinte egyáltalán nincsenek brit turistáink sem.”

Egy másik Madách téri helyen sem tudják még, hogy megkapták-e az engedélyt. "Augusztus elején adtuk be a kérelmet, de még nem kaptunk visszajelzést" - mondta a tulajdonos, Péter, aki kérte, hogy csak keresztnéven említsük. Ő még bizakodik, úgy gondolja, minden rendben van náluk, megfelelt a feltételeknek a hangrendszerük is, és felkészültek rá, hogy teljesítsék a 100 főnél nagyobb befogadóképességű helyek számára előírt zsilipkapus beléptetőrendszer kialakítását is. Ezzel azonban még várnak, és száz fő alatt tartják a vendégek számát.

A Kisüzem csaposa azt mondta, nekik már megvan az engedélyük, mert minden feltételnek megfelelnek, például maguk fogják tisztítani a hely előtti járdát, de „őrült nagy baromság”-nak nevezte, hogy éjfél után be kell csukniuk a hely ablakait. „Nyár van és meleg, abszurd, hogy ezt nem fogják fel” – mondta.

Finomhangolásra van még szükség

"A látogatószámlálót már egy hónapja beszereltük, de még van pár hiánypótlás, amit most rendezünk, mint például a hangrendszer limiterének szakértői papírjai" - mondta a hvg.hu-nak Zsendovits Ábel, a Szimpla tulajdonosa. Szerinte ők 99,9 százalékban készen állnak a csendrendelet alóli mentesség megszerzésében, de ez praktikusan azt jelenti, hogy most még a Szimpla is bezár éjfélkor.

© hvg.hu

Többen állnak hozzá hasonlóan, még a hiányokat pótolják vagy várnak az eszközök beszerelésére. Az egyik kisebb, reggeliztetéssel is foglalkozó szórakozóhelynél még csak most fogják beszerelni a limitert, ezért a következő napokban nem is lesz nyitva éjfél után. Pénteken egy nagyobb rendezvény miatt külön nyitvatartási engedélyt kértek. A név nélkül nyilatkozó tulaj szerint a szombat a kérdéses, de ha az elmúlt hetekhez hasonlóan kevés vendég lesz, akkor nem is lesz értelme nyitva tartaniuk - mondta.

A szimplás Zsendovits Ábel, aki tagja a helyi lakók szervezetei, az önkormányzat és a vendéglátósok közötti egyeztetést szolgáló munkacsoportnak, úgy véli, több kérdés tisztázatlan még az engedélyekkel és a feltételekkel kapcsolatban: például, hogy a nagyobb helyek esetében a vendégeket számláló berendezés által szolgáltatott adatokat ki és hogyan használja majd fel, illetve, hogy milyenek a helyek által kötelezően kifüggesztendő tájékoztató anyagok. “Egyelőre erősen béta-jellegű dolgokat látok, a tipográfiája sem igazán szerethető, ráadásul képesnek kellene megszólítani akár egy inuitot vagy pápuait is, de jelen formában erre nem alkalmas - mondta az önkormányzat oldalán kedd óta elérhető piktogramokról, így szerinte szükség lesz még finomhangolásra.

Az egyik piktogram most így néz ki:

© Erzsébetváros.hu

A másik pedig azt hirdeti, hogy a helyiségben ingyen lehet a mosdót használni, ami szintén feltétel volt.