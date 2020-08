Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","shortLead":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","id":"20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968a910a-4f5c-4e43-96fc-e223e37e91df","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:51","title":"Bolsonaro második fia is koronavírusos lett, ő az ötödik fertőzött a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek...","id":"20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bbd08a-95fc-44cf-a90e-08749456d4e1","keywords":null,"link":"/360/20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:00","title":"Két és félszer több közpénzt kap idén az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves történetében a bejrúti detonáció az erejét tekintve dobogós helyet ért el. A libanoni főváros kikötőjének raktárában tárolt veszélyes anyagra a helyi hatóságok és külföldi szakértők többször is felhívták a figyelmet, de hiába. A világ számos más helyén is gond lehet az ammónium-nitrát elhelyezésével.\r

\r

","shortLead":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves...","id":"20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7ddb68-5b22-4ced-91b3-07a4735f6a69","keywords":null,"link":"/360/20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:00","title":"Robbanástörténet: A bejrúti volt a 3. legnagyobb nem nukleáris detonáció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","shortLead":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","id":"20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b7ac5-04c6-4154-805d-07b81abdc6b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:50","title":"Ellátás nélkül maradt minden második álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit el tették láb alól, vagy maradandó károsodásokat okoztak nekik. Most még sem lehet egyelőre tisztán látni, miért érte meg az orosz vezetésnek kivonni a forgalomból az egyik leghangosabb bírálójukat. ","shortLead":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit el tették láb alól, vagy maradandó károsodásokat...","id":"202035_tuneti_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3355c-ac3b-4423-8927-fba0ad02fcd2","keywords":null,"link":"/360/202035_tuneti_kezeles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:00","title":"Ki adott parancsot Navalnij megmérgezésére? A válasz nem egyértelmű ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Indok kell a nyomozáshoz, addig nincs mit vizsgálni – így összegezte a Kreml a valószínűleg megmérgezett orosz ellenzéki vezető ügyét.","shortLead":"Indok kell a nyomozáshoz, addig nincs mit vizsgálni – így összegezte a Kreml a valószínűleg megmérgezett orosz...","id":"20200825_kreml_alekszej_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0dc743-c50f-47c0-afb8-1d1335ae696a","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_kreml_alekszej_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:25","title":"A Kreml szerint Navalnij ügyében egyelőre nincs mit kinyomozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]