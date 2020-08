Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","shortLead":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","id":"20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef69612-194d-49b9-b3dd-67c646208c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:03","title":"Ha használja a Google Drive-ot, most vigyázzon, vírust terjeszthetnek a fájlok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak egy frissen elkészült tanulmányból látni, hogy mennyire.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak...","id":"20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee62056-3bfc-4b5c-8561-3cd8b5e68c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:03","title":"Több mint kétezer embernél okoztak légúti problémákat a brazíliai erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","shortLead":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","id":"20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d17600-a31f-44aa-9fc5-155968ae940c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:54","title":"Visszavonták a pilismaróti bánya engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","shortLead":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","id":"20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c39b27-9c0d-4151-9982-c0108ebc0117","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:14","title":"Eltűnik a \"néger\" szó Agatha Christie Tíz kicsi négerének új francia fordításából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók a kártyás és mobilos fizetéseknél megszokott gyorsasággal, kényelemmel és egyszerűséggel fizethetnek majd, csak éppen bankkártya használata vagy társítása nélkül, közvetlenül bankszámlájukkal. Az ilyen megoldásokra nagy szükség lesz a következő hónapokban Magyarországon: 2021. január 1-től minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani ügyfelei számára.","shortLead":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók...","id":"20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5e6b98-5415-49ba-a13e-a91775f72ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:03","title":"Új fizetési módot vezet be Magyarországon a Mastercard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","shortLead":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","id":"20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1626530-a8af-47c6-88df-e1192b418fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:05","title":"Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]