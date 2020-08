Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint hogy sikerül-e vele visszacsábítani a nézőket a moziba. Megnéztük, és azt mondhatjuk: érdemes volt a Tenet miatt leülni a nagy vászon elé, de azért várjuk tovább az igazit.","shortLead":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint...","id":"20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2559a5a-22ae-48a9-93dd-c0e6fcf576dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:51","title":"Jön, megmenti a világot, és meg sem tudjuk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. ","shortLead":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén...","id":"20200827_koronavirus_itm_solymar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f173e-66c4-40ab-b469-3da43b4709a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_itm_solymar","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:51","title":"Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont. Mi történik, ha csak anya van?","shortLead":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont...","id":"20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93252710-6759-4e8f-bc90-a3dd34ad49d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:30","title":"Egyedülálló anyák: szuperhősök, akik köztünk járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis olyan bolygókra, melyek létezéséről az űrhivatal sem tudott.","shortLead":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis...","id":"20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2bbad-8485-4146-938a-13ce30fa1428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:43","title":"Másodpercek alatt dönt: 50 új bolygót fedezett fel a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]