[{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","shortLead":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","id":"20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc674f1-1bd9-48e9-998a-7b7f5c719cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:48","title":"Szlávik: „Meredek dolog” a Szuperkupa-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","id":"20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c73da11-6727-4c59-91cb-1f58ef41b034","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:41","title":"43 éves Lada Nivát árulnak, amiben öt kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Legközelebb Törökországgal találkozik a nemzeti csapat.","shortLead":"Legközelebb Törökországgal találkozik a nemzeti csapat.","id":"20200828_Nemzetek_Ligaja_Ujabb_ujonc_kerult_be_Rossi_keretebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018eea9-d009-4d52-8340-f2d8e9ce2b77","keywords":null,"link":"/sport/20200828_Nemzetek_Ligaja_Ujabb_ujonc_kerult_be_Rossi_keretebe","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:33","title":"Nemzetek Ligája: Újabb újonc került be Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","shortLead":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","id":"20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7499695-00af-4185-afb8-c596d907b813","keywords":null,"link":"/elet/20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 22:00","title":"Kiderült, mitől lilult be a szlovén tengerpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","id":"20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31133bcd-d409-4fad-bd5a-7870f3b3d9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:55","title":"Navalnij kicsit jobban van, de maradandó hatásai lehetnek a mérgezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","id":"20200827_navalnij_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76177563-cf3d-4cfc-a6f3-683cb7633170","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:20","title":"Navalnij állapota továbbra is súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","shortLead":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","id":"20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3444dfa-4ea3-44c4-a0f2-7f927bca8a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:03","title":"A YouTube letörölt 11,4 millió videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]