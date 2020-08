Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Visa mostantól a valós idejű mélytanulást (deep learning) használja a tranzakciók feldolgozása során. A Smarter Stand in Processing (STIP) névre keresztelt megoldás mesterséges intelligencia segítségével csökkenti az ügyfelek elutasított tranzakcióinak számát, amikor bankjukban működési zavar vagy leállás tapasztalható.","shortLead":"A Visa mostantól a valós idejű mélytanulást (deep learning) használja a tranzakciók feldolgozása során. A Smarter Stand...","id":"20200827_visa_smarter_stip_mesterseges_intelligencia_elutasitott_tranzakciok_banki_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ae9a-2ba1-42aa-9e62-70a7b91dee6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_visa_smarter_stip_mesterseges_intelligencia_elutasitott_tranzakciok_banki_leallas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Ha Visa kártyája van, akkor érinti: a háttérben bevetik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

\r

","shortLead":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

\r

","id":"20200829_ogo_1_nasa_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdaac05-bc39-4a7b-9475-d41ef4bd238d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_ogo_1_nasa_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:02","title":"A hétvégén elkezd a Föld felé zuhanni egy közel 500 kilós műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal taposták az emberi szabadságjogokat.","shortLead":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal...","id":"20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a76b2-4e69-4827-aab1-0207c584d569","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:15","title":"Szijjártó 2006-ban még Lukasenka diktatúrája ellen tüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész offshore-lovagsereg állt fel Habony körül.","shortLead":"Egész offshore-lovagsereg állt fel Habony körül.","id":"20200828_Gyurcsany_volt_kincstarnoka_szedi_a_penzt_a_TV2bol_Habonynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fe2cb7-fe48-44e9-9075-9ff2f21c674e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_Gyurcsany_volt_kincstarnoka_szedi_a_penzt_a_TV2bol_Habonynak","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:19","title":"Válasz: Gyurcsány volt kincstárnoka szedi a pénzt a TV2-ből a Habony-körnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","shortLead":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","id":"20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a22ae-2a93-4633-82d6-49884f158f1a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:13","title":"Mindörökké Wakanda! – búcsúznak a sztárok a 43 évesen elhunyt Chadwick Bosemantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6149f597-4391-4399-ad76-37156bbd19c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 80 millió forintnyival drágább volt az eddigi csúcstartónál.","shortLead":"Több mint 80 millió forintnyival drágább volt az eddigi csúcstartónál.","id":"20200828_legdragabb_barany_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6149f597-4391-4399-ad76-37156bbd19c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b1b0eb-dd62-43e2-80c7-0496813f60c6","keywords":null,"link":"/elet/20200828_legdragabb_barany_arveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:58","title":"A világ legdrágább bárányát árverezték el a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]