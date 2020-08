Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken a Berni Egyetem.","shortLead":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken...","id":"20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e459a60-a864-4957-b846-93fd55475027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:03","title":"Először figyeltek meg nappal űrszemetet svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.","shortLead":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne...","id":"20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb960f-efb7-4dab-9501-ae3781265e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:30","title":"A kormánypropagandában Szijjártó-ügy nincs, csak Szijjártót gyalázók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig vannak még nők.","shortLead":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig...","id":"20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfa627f-b180-404e-a70b-c78f033aa5a4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 21:47","title":"Többségbe kerültek a női lelkészek Svédországban, de az üvegplafon még tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afca85f-7716-41c4-b05f-115f00e54ff4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úszók a Szabadság híd pesti oldaláról indultak és a Műszaki Egyetemnél értek partot. ","shortLead":"Az úszók a Szabadság híd pesti oldaláról indultak és a Műszaki Egyetemnél értek partot. ","id":"20200829_Duna_Budapest_belvaros_atuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5afca85f-7716-41c4-b05f-115f00e54ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ef9f3-2bfd-4783-ab99-c2ea45506d77","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duna_Budapest_belvaros_atuszas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:19","title":"Több százan úszták át a Dunát a budapesti belvárosnál - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","id":"20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76ba385-50d0-4192-9532-a639132b8e94","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:05","title":"Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","shortLead":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","id":"20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0425db5-15d6-4ee2-8f9c-3dfd4f29be46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:47","title":"Nem sikerült a trükközés, autóval landoltak a Mályi-tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét, a demokrata Joe Bident támadta.","shortLead":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét...","id":"20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba9492-d618-4ecb-883b-72a9407b1705","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:07","title":"Trump: „Biden Amerikájában senki nem lesz biztonságban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]