[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","shortLead":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","id":"20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc674f1-1bd9-48e9-998a-7b7f5c719cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:48","title":"Szlávik: „Meredek dolog” a Szuperkupa-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem álltak át távoktatásra.","shortLead":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem...","id":"20200831_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe38788-e0db-431e-8fd8-a13ea36c2aae","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:12","title":"Már 6 millió felett a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG ajánlójában.\r

","shortLead":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG...","id":"20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8beac6-1288-46e2-a02a-59bf4558b24c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:15","title":"Ha idén nem jutott el nyaralni, ezt a két filmet nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","shortLead":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","id":"20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d6dd-23cb-4106-8af2-14ca2b466717","keywords":null,"link":"/elet/20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:57","title":"Akkora lesz holnap a hőség, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2100 új beteg vasárnapra, 2 500 halott eddig.","shortLead":"2100 új beteg vasárnapra, 2 500 halott eddig.","id":"20200830_Fektelenul_tombol_a_jarvany_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a7961a-d9f6-4d89-88cd-34771d773066","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Fektelenul_tombol_a_jarvany_Ukrajnaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:10","title":"Féktelenül tombol a járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költő a Héttorony irodalmi portál szerkesztője volt, az utóbbi években a Fazekas Mihály Gimnáziumban tanított.","shortLead":"A költő a Héttorony irodalmi portál szerkesztője volt, az utóbbi években a Fazekas Mihály Gimnáziumban tanított.","id":"20200829_Elhunyt_Petz_Gyorgy_iro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2cf165-87db-4f46-a777-a65e90548f35","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_Elhunyt_Petz_Gyorgy_iro","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:11","title":"Elhunyt Petz György író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon az amerikai kiadótól. Néhány éve pedig még a kiadó játékaival promózták, milyen erős hardver is van az iPhone-okban.","shortLead":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon...","id":"20200829_apple_fortnite_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9577e88-3dbf-4d84-aaca-5cce9eba4dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_apple_fortnite_epic_games","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:41","title":"Tíz év után vége a szerelemnek, az Apple kirúgta az App Store-ból a Fortnite fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]