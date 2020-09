Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata: a titanoszauruszok közé tartozó őslény vonásairól képet alkothattak a tudósok.","shortLead":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata...","id":"20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de9195-4d10-4e8c-9eaf-fec8fd445f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Meglepő állapotban találtak rá egy 80 millió éves titanoszaurusz-embrióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás alá került, és amelynek élére Vidnyánszky Attilát nevezte ki a minisztérium, miközben a hallgatók és az SZFE vezetősége mindvégig tiltakozott ez ellen.","shortLead":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás...","id":"20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd0a979-7142-4174-b752-ba73d1a65d92","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:28","title":"\"Ez nemcsak az SZFE-ről szól, hanem az egész országról\" – tüntettek a színművészetis hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","shortLead":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","id":"20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360625e-26bc-4a0d-ba63-4547a6d8a9c9","keywords":null,"link":"/sport/20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:17","title":"A Kispest a Malmö ellen, a Fehérvár a Hibernians vendégeként játszik az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és a járvány miatti segélycsomagról. Az EP-képviselők közül sokan komolyan gondolják, hogy a pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez kell kötni – például Magyarország esetében.","shortLead":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és...","id":"20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a421594-0367-40c3-979d-0106f5831a9b","keywords":null,"link":"/360/20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:30","title":"Gazdasági mentőcsomag és/vagy jogállamiság: forró ősz jön az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","shortLead":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","id":"20200831_hamis_diploma_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85469d-7c03-4979-8657-679001396d34","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hamis_diploma_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:05","title":"Hamis diplomával taníthatott egy nő Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem álltak át távoktatásra.","shortLead":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem...","id":"20200831_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe38788-e0db-431e-8fd8-a13ea36c2aae","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:12","title":"Már 6 millió felett a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","shortLead":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","id":"20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d65fb51-b86a-45c1-969b-f5ed0274fe10","keywords":null,"link":"/360/20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Világhírű orosz író: előbb-utóbb Lukasenkára és Putyinra is bukás vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]