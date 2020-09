Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","shortLead":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","id":"20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360625e-26bc-4a0d-ba63-4547a6d8a9c9","keywords":null,"link":"/sport/20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:17","title":"A Kispest a Malmö ellen, a Fehérvár a Hibernians vendégeként játszik az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","shortLead":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","id":"20200831_cseh_turistak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108109e7-dfa7-45ce-a09d-60b80219d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_cseh_turistak_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:18","title":"Csehország lett a kivétel, onnan a határzár ellenére is jöhetnek turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint az Apple egy egy kilogrammnál is könnyebb, hosszú üzemidőt biztosító MacBookot tervez piacra dobni, amelyben már a cég saját processzora dolgozik majd.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint az Apple egy egy kilogrammnál is könnyebb, hosszú üzemidőt biztosító MacBookot tervez...","id":"20200831_apple_12_macbook_2020_apple_silicon_sajat_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b6394-3e15-43f7-ad51-e07947281301","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_apple_12_macbook_2020_apple_silicon_sajat_processzor","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:05","title":"Visszahozhatja az Apple a 12 colos MacBookot, benne egy kis meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","id":"20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa199fa5-2fb2-4b90-a6bc-b503a2c729cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:29","title":"Lemond a Színművészeti vezetése és a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","shortLead":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","id":"20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f4150b-a2f9-4ceb-9b62-68031a871dee","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:48","title":"Csak Lukasenka hiányzik Orbánék konferenciájáról egy szlovén lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","shortLead":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","id":"20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da6ff5-3997-4d4a-96ae-e1a3f7579fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:46","title":"70 gyereket érinthet a koronavírus-fertőzés egy óbudai óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában bevezetnék a négynapos munkahetet. Az eredmény: félmillió új állás.","shortLead":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában...","id":"20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe66a30-2982-446c-8314-94784fc659e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:51","title":"A négynapos munkahét félmillió munkahelyet teremtene a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","id":"20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac7337-31d8-494f-877c-5668d2e8e2f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:47","title":"A járvány ellenére is óriásit nőtt Schmidt Máriáék családi ingatlancégének profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]