[{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"","category":"elet","description":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","shortLead":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","id":"20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2693ef1c-d4c2-49ac-ba38-c8c734a48e0f","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:39","title":"Chadwick Boseman rákbeteg gyerekekben tartotta a lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","shortLead":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","id":"20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac5e7bc-3e68-480a-949e-e9a25384c9fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:59","title":"Pár perc alatt 54-et előzött ez a BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","shortLead":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","id":"20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436414e-5d8c-48df-acff-d6c2752d566c","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:24","title":"Tudjon róla: megváltozott a BKK menetrendje az iskolakezdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is kínál kétlépcsős azonosítást – ez többek számára régóta ismert tény, sokan azonban még mindig nem használják a funkciót. Pedig egy lépésben az összes Google-szolgáltatás, köztük például a Gmail és a Drive is biztonságosabbá tehető vele.","shortLead":"A Google is kínál kétlépcsős azonosítást – ez többek számára régóta ismert tény, sokan azonban még mindig nem...","id":"20200901_google_fiok_ketlepcsos_azonositas_ketfaktoros_hitelesites_gmail_fiok_levelezes_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fad4bd-cede-4314-b23c-8c02aef0e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_google_fiok_ketlepcsos_azonositas_ketfaktoros_hitelesites_gmail_fiok_levelezes_adatvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:03","title":"Gmail-fiókot használ? Akkor mielőbb kapcsolja be ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","shortLead":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","id":"20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ec30-dfe0-4b3c-a012-9283c0dc7002","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:05","title":"Vuhanban óriási tanévnyitót tartottak, kevés maszkkal – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]