[{"available":true,"c_guid":"219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek már elegük volt a korlátozásokból. Háromszáz embert őrizetbe vettek.","shortLead":"A tüntetőknek már elegük volt a korlátozásokból. Háromszáz embert őrizetbe vettek.","id":"20200830_A_koronaszabalyok_ellen_szervezett_tuntetest_oszlatott_fel_a_rendorseg_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94c6ce6-7fc3-4f89-9045-a2be2529a767","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_A_koronaszabalyok_ellen_szervezett_tuntetest_oszlatott_fel_a_rendorseg_Berlinben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 07:46","title":"A koronaszabályok ellen szervezett tüntetést oszlatott fel a rendőrség Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","shortLead":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","id":"20200831_hidegfront_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ca6f8-0c32-49e9-ad3c-4b8258881df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hidegfront_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:22","title":"Zivatarokkal érkezik a hidegfront, már a figyelmeztetést is kiadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Lőttek az úgynevezett hibrid oktatási rend bevezetésének az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, miután a járványhelyzet sokkal gyorsabban romlik, mint azt a kari vezetés remélte. A dékán minden előadás és szeminárium jelenléti megtartását betiltotta a karon. Az online nehezen kivitelezhető labor- és terepgyakorlatok egyelőre megtarthatók hagyományos formában.","shortLead":"Lőttek az úgynevezett hibrid oktatási rend bevezetésének az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán...","id":"20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09434de-a45d-4553-bee3-9af5c39b5c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 00:18","title":"A vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta az összes előadás és szeminárium jelenléti megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett le egy komolyabb ajánlatot a TikTok és a ByteDance asztalára. Már ha valóban letették.","shortLead":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett...","id":"20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b988b4c-2693-41e4-bd0b-87a85ea03847","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:03","title":"Újabb vásárló jelentkezett be a TikTokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is megtekinthetők.","shortLead":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is...","id":"20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f2ed-3713-4a15-98c9-e190af114a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:33","title":"Több filmet és sorozatrészt ingyenessé tett a Netflix, regisztrálni sem kell hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]