[{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","shortLead":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","id":"20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7808840-e04a-4e81-a63b-ce340752f2a9","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:06","title":"A Fekete Párduc rendezője is csak utólag fogta fel, hogy Chadwick Boseman betegen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","shortLead":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","id":"20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d2088-1d86-4ccc-9b35-a954a1c6ca0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:20","title":"Emmi: Egy tucat intézményben van koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","shortLead":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","id":"20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd84a8-867a-4f7a-9057-9351cb873f11","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:19","title":"Lukasenka Putyin házitévéjének köszönte meg a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","shortLead":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","id":"20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2690714e-8e9d-40de-ab2d-4fd9e71cbf7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:55","title":"Ascher Tamás is szerződést bontott az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit – közölték.","shortLead":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit –...","id":"20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80aef6d-7cb1-458f-97a0-9f07f33237ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:50","title":"A CEU szenátusa szerint az SZFE-ügy az oktatási és kutatási szabadság elleni szisztematikus támadás legújabb fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","shortLead":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","id":"20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ffc4-10a6-4657-b8d6-66c64161677f","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:51","title":"Telefont hirdetett a neten, zoknit és tégladarabokat küldött helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad a stuttgartiak zászlóshajó modellje. ","shortLead":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad...","id":"20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695add8f-6a2c-44a1-8ea3-97db345e7f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Az új etalon: leleplezték a teljesen új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja fel őket az, akinek a postaládájában landolt egy rejtélyes csomag. ","shortLead":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja...","id":"20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c81053-8092-421a-9d34-1f31dcd323cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:02","title":"Magyarországra is küldhettek titokzatos magokat, semmiképpen ne ültesse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]