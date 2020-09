Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","shortLead":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","id":"20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1cc7e-0765-4ae7-82cd-c3463592d4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:42","title":"A bírálatok ellenére Svédország lazán kezeli a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével – mondta a Válasz Online-nak adott interjúban Mucsi Zoltán, aki nem hitte volna, hogy ez illúzió lesz 2020 Magyarországán.","shortLead":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével –...","id":"20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accd284-378a-4f26-9dae-fd37493a00ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:10","title":"Mucsi Zoltán: Tényleg herótom van már a propagandától és a gerjesztett megosztottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","shortLead":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","id":"20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074e11-0f41-46f6-933f-10296be0da31","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:18","title":"16 európai újságíró- és médiaszervezet tiltakozik a magyar helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. Addig a hallgatókon és a tanárokon kívül mást nem engednek be az épületbe. ","shortLead":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat...","id":"20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174a941-aede-4403-a8ff-303457996d82","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:57","title":"Tizenhárom pontos követeléslistát olvastak fel a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","shortLead":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","id":"20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4ea109-8c61-4fba-a68a-e7e59f5da195","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:13","title":"A forint árfolyama a koronaválság óta nem látott mélységekbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok értelmében a vállalat nem bújik ki az alkalmazások kiadóival való vita alól.","shortLead":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok...","id":"20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a27a3f-f6dd-4601-a241-a9067929d91b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:33","title":"Lazított a nadrágszíjon az Apple, vitába szállhatnak a fejlesztők a céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]