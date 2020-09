Ideje van a figyelmeztetésnek: a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezés más, újfajta hozzáállást igényel a döntéshozóktól. Több megfontoltságot, pontosabb tervezést, kiegyensúlyozott tájékoztatást. És némi példamutatást is”

– írta Karácsony Gergely csütörtökön a Facebookon. A főpolgármester közölte, “Aggasztó számok, előrejelzések látnak napvilágot, és nem csak Budapestre vonatkozóan”.

Karácsony arról is írt, hogy ma nincs olyan ellátott az idősotthonaikban, aki elkapta volna a fertőzést, “de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad. A mai tudásunk szerint az első hullám jelentős részben intézményi fertőzés volt, az idősotthonokba is a kórházakból kerülhetett be a vírus, a második hullámban a kórházak mellett azonban komoly kockázatot jelent, hogy a látogatók, vagy az ott dolgozók vihetik be a fertőzést az intézményekbe. Ez ellen két dolgot teszünk:

bár tudjuk, hogy sok esetben nehéz élethelyzeteket teremt, kénytelenek voltunk elrendelni a látogatási tilalmat az idősotthonokban. És folyamatosan szűrjük nem csak az ellátottakat, de a dolgozókat is”.

A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében.

A főpolgármester tudósok állításaira hivatkozva arról is ír, hogy rövidesen ezres nagyságrendben jelenhetnek meg Magyarországon a fertőzöttek, “és én nem nagyon értem, hogy az ilyen modellszámítások, és az abból fakadó feladatok miért nem a hivatalos tájékoztatás részei.

Az önkormányzatok továbbra sem kapnak semmiféle információt, ami alapján teendőiket elvégezhetnék. Jó lenne bízni abban, hogy a járvány második hullámában a politikai hecckampányok helyét a kiegyensúlyozott információáramlás veszi át”

– írta a főpolgármester, aki augusztus közepén levelet küldött Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek, hogy megkérdezze, mit tesz, mit tervez a kormány a kórházi fertőzések kordában tartása érdekében, de Karácsony azóta sem kapott választ.

A kiegyensúlyozott tájékoztatásnak a jegyében jó lenne magyarázatot kapni a kormánynak a határzárral kapcsolatos egyes lépéseire is. Hogy ne tűnjön úgy, mintha a kivételeket politikai alapon osztogatnák. Mert miközben sok tízezer külföldön dolgozó magyart hoz szinte kilátástalan helyzetbe a határzár, kivételt adunk azoknak a visegrádi országoknak, ahol az esetszám akár három-négyszeres”.

A főpolgármester azt is írta, hogy a kormánynak át kell gondolnia az ingyenes teszteléssel kapcsolatos eljárást, illetve “nekünk Budapesten a lehetőségeink és a tartalékaink azt teszik lehetővé, hogy a kockázatot jelentő munkahelyeken dolgozó kollégáinkat szűrjük. A saját intézményeinkben a második hullámra készülve is több ezer tesztet tartalékoltunk, eddig 24 ezer, a közeljövőben pedig 12 ezer tesztet végzünk el.

De országos méretekben van szükség több tesztre. Ehhez viszont a kormánynak kellene átgondolnia eddigi hozzáállását”.

Karácsony szerint a másik fontos teendő a biztonsági szabályok betartása és betartatása: a maszkviselés, a távolságtartás, a folyamatos fertőtlenítés, a higiénés követelmények teljesítése. Mindez elsősorban rajtunk múlik szerinte. “Sajnos a budapesti tapasztalatok is azt mutatják, hogy lazul a fegyelem, pont most, amikor arra a legnagyobb szükség lenne. Megértem, ha sokak belefáradtak az állandó rendszabályokba, de ez sem ment senkit a saját egyéni felelőssége alól”.