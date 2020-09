Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd4910e-8a14-4680-a963-385572d6d76c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem egy hónapos csúszás után csütörtökön hirdetett ítéletet a szlovák bíróság a 2018 februárjában meggyilkolt oknyomozó újságíró ügyében.","shortLead":"Csaknem egy hónapos csúszás után csütörtökön hirdetett ítéletet a szlovák bíróság a 2018 februárjában meggyilkolt...","id":"20200903_Felmentettek_a_Kuciakgyilkossag_felbujtasaval_vadolt_vallalkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd4910e-8a14-4680-a963-385572d6d76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a625f6a-982d-448a-9345-7ff2d4fd5d88","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_Felmentettek_a_Kuciakgyilkossag_felbujtasaval_vadolt_vallalkozot","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:18","title":"Kuciak-gyilkosság: Felmentették a felbujtással megvádolt vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A szervezet azt is megmutatja, miről ismerhetők fel a legkönnyebben az álhírek.","shortLead":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti...","id":"20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2551c92f-eb15-4b20-b00a-2359adb7d1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:03","title":"Az álhírek ellen indított kampányt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","shortLead":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","id":"20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb815850-71ad-48b6-835b-93623bfc75d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:16","title":"Bezártak egy nagyvázsonyi iskolát koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter írásbeli válaszából derült ki, hogy a Fővárosi Főügyészség fogja elbírálni, törvényes volt-e a transzformátorállomás telepítése.","shortLead":"Polt Péter írásbeli válaszából derült ki, hogy a Fővárosi Főügyészség fogja elbírálni, törvényes volt-e...","id":"20200903_fovarosi_ugyeszseg_rogan_bessenyei_villa_transzformator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dcc662-a10c-475c-a812-678260dac475","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_fovarosi_ugyeszseg_rogan_bessenyei_villa_transzformator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:40","title":"A Fővárosi Főügyészség vizsgálhatja a Rogán–Bessenyei–villa transzformátorának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár ellenére is engedi a beutazást, de csak ha negatív tesztjük van. ","shortLead":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár...","id":"20200902_cseh_fertozottek_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb3d50-d1bc-4235-8ffa-9f9f2f0bb3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_cseh_fertozottek_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:57","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Csehországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]